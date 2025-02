Daugiau kaip 6 tūkst. kartų – tiek vidutiniškai per parą Lietuvoje surenkamas skubios pagalbos telefono numeris 112.

Ekspertai primena, kad pagalbą galima išsikviesti ne tik silpno ryšio zonoje, bet ir visiškai be SIM kortelės, rašoma „Bitės“ pranešime žiniasklaidai.

Skubios pagalbos telefono numeris 112 Lietuvoje veikia jau dvidešimt metų – nuo 2004-ųjų, šaliai įstojus į Europos Sąjungą (ES). ES narės jau naudojo šį vieningą skubaus iškvietimo telefono numerį nuo 1996 m.

„Vyresni žmonės turbūt dar pamena laikus, kai skubią pagalbą tekdavo kviesti trimis skirtingais telefono numeriais – 01, 02 ir 03. Mobiliojo ryšio operatoriai turėjo dar ir papildomas telefonų numerių kombinacijas, tokias, kaip 011, 022, 033 arba 101, 102 ir 103. Visi šie numeriai nustojo veikti prieš kelerius metus“, – pasakoja Mindaugas Rauba, „Bitė Lietuva“ technologijų direktorius.

2003 m. Lietuvoje įkurtas Bendrasis pagalbos centras (BPC) perėmė skirtingų tarnybų darbą ir nuo 2004 metų priima pagalbos skambučius numeriu 112.

„Šiuo metu skubios pagalbos telefono numeris 112 apima visas gelbėjimo tarnybas – priešgaisrinę, greitosios medicinos pagalbos ir policijos. Lietuvoje turime dar ir aplinkosaugos tarnybą, kuri reaguoja į įvairius įvykius su laukiniais gyvūnais, incidentus su žmonėms ar aplinkai pavojingomis cheminėmis medžiagomis, taip pat aplinkosaugos pažeidimus“, – sako M. Rauba.

Numeriui teikiamas pirmumas

Paskambinti numeriu 112 į Bendrąjį pagalbos centrą (BPC) galima nemokamai iš bet kokio telefono, net ir neturint SIM kortelės. Įprastai be SIM kortelės telefonu nepaskambinsite į jokį įprastą telefono numerį.

„Pagalbos skambučio metu telefonas tiesiog prisijungia prie artimiausio ryšio bokšto, nepriklausomai nuo to, kurio ryšio operatoriaus paslaugomis naudojatės. Taip pat paskambinsite, jei esate išankstinio mokėjimo paslaugos vartotojas, pavyzdžiui, „Labas“ klientas, tačiau jūsų sąskaita – tuščia. Be to, skambutis telefono numeriu 112 turi prioritetą visuose ryšio tinkluose, tad net ir esant dideliam tinklo apkrovimui prisiskambinsite į BPC“, – pasakoja M. Rauba.

Pasak jo, jei telefonas ir yra silpnesnio ryšio zonoje, pagalbą vis tiek įmanoma pasiekti – Lietuvoje praktiškai nėra tokios vietovės, kur neveiktų senesnės kartos 2G arba 3G ryšys.

„Palaipsniui Lietuvoje išjungiamas 3G neturės jokios įtakos galimybei paskambinti numeriu 112. Net jei atokioje vietovėje dar neveikia 4G ar naujos kartos 5G ryšys, nelaimės atveju kviečiant skubią pagalbą telefonas jungsis prie 2G ryšio“, – paaiškina technologijų direktorius.

Per pastarąjį dešimtmetį ryšio operatorių naudojamos technologijos padarė nemažą pažangą – šiuo metu skambinančiojo buvimo vietą galima nustatyti ir tuo atveju, jei telefonas apskritai veikia be SIM kortelės. Tai palengvina BPC veiklą, nes centro operatoriai gali 150-550 metrų tikslumu matyti, kurioje vietovėje yra pagalbos prašantis žmogus. Kuo naujesnė ryšio technologija – tuo tikslesnė ir buvimo vieta. Pavyzdžiui, naujos kartos 5G ryšio bokštas gali nustatyti žmogaus buvimo vietą ir 150 metrų atstumu.

Pagalbos prireikia ir užsieniečiams

Bendrasis Europos skubios pagalbos telefono numeris 112 šiuo metu veikia ne tik visose ES šalyse, bet ir Norvegijoje, Šveicarijoje, Jungtinėje Karalystėje, Turkijoje, Sakartvele (Gruzijoje), Islandijoje ir kitose šalyse. Nors dalyje šalių skubios pagalbos numeriai vis dar dubliuojami, pavyzdžiui, Prancūzijoje greitoji medicinos pagalba kviečiama paskambinus 15, o policija – 17, telefono numeris 112 laikomas pagrindiniu kontaktu ištikus nelaimei.

„Lietuvoje per pastaruosius 6 mėnesius užfiksavome beveik 310 tūkst. skambučių telefono numeriu 112 „Bitės“ tinkle. Į šią statistiką įtraukiami mūsų klientų skambučiai su ir be SIM kortelės, taip pat skambučiai Lietuvoje viešinčių užsieniečių, kurie prisijungia prie mūsų ryšio tinklo su savo šalių operatorių SIM kortelėmis. Plėsdami naujos kartos 5G ryšio tinklą užtikriname ne tik kokybišką „Bitės“ ir „Labas“ ryšį kasdieniams žmonių poreikiams, bet ir prisidedame prie didesnio tinklo prieinamumo nelaimės atveju“, – teigia skaitmeninių paslaugų bendrovės „Bitė Lietuva“ technologijų direktorius.

Prireikus skubios pagalbos galima ne tik skambinti 112, bet ir rašyti trumpąją SMS žinutę arba pasinaudoti programėle „112 Lietuva“. Vis tik susirašinėjimas užtrunka ilgiau, tad nelaimės atveju rekomenduojama skambinti telefonu. Taip pat nauji automobiliai su integruotomis ryšio funkcijomis avarijos atveju gali automatiškai iškviesti skubią pagalbą 112 per „eCall“ signalą.