Trečiadienį atsisveikinta su Šakių policijos komisariato viršininku Aušriu Kvederevičiumi, kuris šias pareigas ėjo nuo 2017 metų ir dabar palieka kraštą, kad toliau tobulintųsi bei keltų kvalifikaciją užsienyje.
Šakių rajono savivaldybės meras Raimondas Januševičius įteikė policijos komisariato viršininkui padėką už tarnybą ir glaudų bendradarbiavimą su savivalda ir padėkojo už jo profesionalumą, konstruktyvų požiūrį ir gebėjimą greitai bei produktyviai spręsti klausimus.
Kaip pats A. Kvederevičius užsiminė, ateityje jis neatmeta galimybės sugrįžti į Šakius.
Linkima jam sėkmės naujame profesiniame kelyje, prasmingų patirčių bei asmeninės gerovės – o durys į Šakius visada išliks atviros.