Kad keliauti svetur būtų patogiau, žmonės dažnai renkasi automobilio nuomą. Visgi įsėdus į nuomotą automobilį neretai kyla ir nerimas – ką daryti, jei automobilis bus apgadintas?
Daugelyje šalių automobilių nuomos bendrovės taiko išskaitą, kitaip žinomą, kaip franšizę – dalį žalos, kurią privalo sumokėti pats klientas. Būtent šią riziką mažina draudimo bendrovės BTA siūloma išskaitos draudimo paslauga, leidžianti jaustis ramiau kelionėje ir išvengti netikėtų išlaidų.
Pasak BTA rizikų vertintojo Luko Kaškevičiaus, automobilio nuoma yra vienas patogiausių keliavimo būdų atostogų metu – ypač trumpų išvykų užsienyje metu, kai norisi spėti pamatyti kuo daugiau.
„Automobilio nuoma atostogų metu atveria daugiau galimybių – galima laisvai keisti maršrutą, aplankyti mažiau pasiekiamas vietas ir tiesiog patirti daugiau per trumpą laiką. Tačiau svarbu nepamiršti, kad net ir nedideli pažeidimai, pavyzdžiui, įbrėžimas ar įdauža stikle, gali reikšti dideles išlaidas. Norint keliauti ramiai, verta iš anksto pasidomėti, kaip galima nuo tokių situacijų apsisaugoti“, – sako L. Kaškevičius.
Galimybė išvengti papildomų išlaidų
Nuomojantis automobilį užsienyje, nuomos bendrovės dažniausiai siūlo bazinę draudimo apsaugą – tai vadinamasis KASKO draudimas. Nors šis draudimas padengia didesnius nuostolius, daugeliu atvejų jis taikomas kartu su franšize – fiksuota suma, kurią įvykus žalai klientas turi padengti pats.
„Franšizė gali būti gana reikšminga – dažniausiai ji svyruoja nuo 500 iki 2100 eurų, priklausomai nuo šalies, nuomos bendrovės ir automobilio tipo. Jei keliautojas nepasirenka papildomų draudimo išplėtimų iš nuomos bendrovės, net ir menkiausi apgadinimai gali būti traktuojami kaip kliento atsakomybė. Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Italijoje, automobiliai grąžinimo metu apžiūrimi itin kruopščiai, o klientams neretai tenka padengti net ir tuos pažeidimus, kurių jie patys galbūt nepastebėjo“, – pasakoja BTA rizikų vertintojas.
Siekiant šią riziką sumažinti, draudimo bendrovė BTA siūlo specialų draudimą – „išsinuomoto lengvojo automobilio išskaitos (franšizės) draudimą“.
„Mūsų siūloma paslauga leidžia keliautojams atgauti patirtas išlaidas tais atvejais, kai dėl netyčinių veiksmų automobilio nuomotojas negrąžina visos ar dalies išskaitos sumos už nustatytus apgadinimus. Dažniausiai tai būna parkavimosi metu atsiradę įbrėžimai, durelių pažeidimai ar akmenukų paliktos žymės – situacijos, su kuriomis susiduriama gana dažnai. Praktikoje tai reiškia, kad net jei automobilis buvo apgadintas ir taikoma išskaita (franšizė), klientas gali kreiptis į mus ir susigrąžinti šias išlaidas“, – tvirtina L. Kaškevičius.
Galioja lengviesiems automobiliams
L. Kaškevičiaus teigimu, vidutinė nuostolių suma, kurią klientai atgauna, siekia apie 300–600 eurų, o dažniausi atvejai – smulkūs įbrėžimai, durelių pažeidimai ar akmenukų sukeltos žymės.
„Svarbu žinoti, kad ši draudimo apsauga galioja lengviesiems automobiliams ir apima tuos atvejus, kurie yra įtraukti į automobilio KASKO draudimą. Kai kuriose šalyse ar nuomos bendrovėse tam tikros transporto priemonės dalys, kaip padangos ar stiklai, gali būti nedraudžiamos – tokiu atveju išskaitos (franšizės) draudimas taip pat netaikomas“, – teigia BTA rizikų vertintojas.
Jis priduria, kad taip pat nekompensuojamos papildomos paslaugų išlaidos, tokios kaip, pavyzdžiui, administraciniai mokesčiai ar salono valymas, jei jie nėra susiję su tiesioginiu apgadinimu.