Jau antrus metus iš eilės Marijampolės moksleivių kūrybos centras kartu su SMK „Suvalkijos muselininkų klubu” suburia jaunus gamtos ir žvejybos entuziastus į „MMKC ŽŪKLĖ” – vaikų ir jaunimo žūklės čempionatą!
Marijampolės moksleivių kūrybos centro direktorė Beata Valungevičienė: „Šis čempionatas – tai ne tik žvejybos varžybos. Tai – bendrystė, džiaugsmas, gamtos pažinimas ir vaikų akys, švytinčios nuo pirmųjų laimikių!
Džiaugiuosi matydama, kad „MMKC ŽŪKLĖ” tampa tradicija, kuri augina jaunąją kartą atsakingą, gamtą mylintį žmogų.”
Šiemet čempionatas vyko trimis etapais – balandžio 19 d., gegužės 17 d. ir finalinis turas spalio 4 d.
Šeštadienį vykusiame finaliniame etape paaiškėjo ne tik paskutinio turo, bet ir viso čempionato nugalėtojai!
Džiugu matyti, kad šis projektas suburia vis daugiau jaunųjų žvejų, kurie mokosi ne tik meškeriojimo subtilybių, bet ir kantrybės, gamtos pažinimo bei atsakingo požiūrio į aplinką.
1 TURAS – balandžio 19 d.
- Faustas Sajonas – 1,895 kg.
- Rytis Liudvikauskas – 1,755 kg .
- Modestas Šimkus – 1,680 kg.
Komandinė įskaita:
- „Jaunieji žvejai” – 2,600 kg.
- „Karoso pelekas” – 2,235 kg.
- „Raudžiukai” – 1,680 kg.
2 TURAS – gegužės 17 d.
- Faustas Sajonas – 2,560 kg.
- Armandas Bobina – 0,780 kg.
- Matas Samuolis – 0,775 kg.
Komandinė įskaita:
- „Jaunieji žvejai” – 3,250 kg.
- „Jaunieji starkiai” – 1,300 kg.
- „Meškeriotojai” – 0,995 kg.
3 TURAS – spalio 4 d. (FINALAS)
- Dovydas Bindokas – 3,560 kg.
- Justas Remeika – 3,500 kg.
- Faustas Sajonas – 2,636 kg.
Komandinė įskaita:
- „Jaunieji žvejai” – 6,135 kg.
- „Jaunieji starkiai” – 4,955 kg.
- „Raudžiukai” – 3,920 kg.
GALUTINIAI ČEMPIONATO REZULTATAI
- Faustas Sajonas
- Justas Remeika
- Matas Samuolis
Komandinėje įskaitoje triumfavo:
- „Jaunieji žvejai”
- „Jaunieji starkiai”
- „Raudžiukai”
Per visą čempionatą jaunieji meškeriotojai kartu pagavo net 46,910 kg. žuvies!
Didelis AČIŪ rėmėjams, kurių dėka dalyviai džiaugėsi prizais, vaišėmis ir saldžiomis staigmenomis: „Fishinginside”, „Hobifish”, „Plūdė”, „Žvejo stotelė”, Ąžuolui Deltuvai – už skanias picas, UAB „Mantinga“ – už saldžias dovanas.
Taip pat nuoširdus ačiū mokytojams, tėvams, savanoriams ir SMK „Suvalkijos muselininkų klubo” nariams už pagalbą, palaikymą ir dalijimąsi patirtimi.
Ypatinga padėka – Moksleivių kūrybos centro programos „Žūklė” vadovui ir šio čempionato vykdytojui – Remigijui Bobinui. Taip pat svečiams iš Gargždų, vadovui Raimundui Jociui, atvykusiam su jaunųjų žvejų komanda!
Džiaugiamasi, kad „MMKC ŽŪKLĖ” tampa gražia tradicija, kuri suburia gamtą mylinčius jaunuolius ir skatina draugišką varžymąsi! Viso čempionato akimirkas galite rasti Marijampolės moksleivių kūrybos centro Facebook paskyroje.
Iki kitų metų – naujų laimikių, šypsenų ir žvejybos džiaugsmo!
Šis čempionatas yra viena iš projekto „Judėk ir tobulėk“ veiklų, kurį dalinai finansuoja Marijampolės savivaldybė.