Rugsėjo 17 d. Baltrušių žydų kapinėse vyko Lietuvos žydų genocido atminimo dienos minėjimas.
Kasmet organizuojamas renginys suburia bendruomenę pagerbti Holokausto aukų atminimą, uždegant žvakes ir padedant akmenėlius prie jų kapų.
Šiais metais minėjime dalyvavo ambasadorės pavaduotojas ir konsulas p. Shimon Pesach, projekto, skirto Holokausto aukų vietų Baltrušiuose sutvarkymui, rėmėjas ir ten palaidoto rabino Reznik Avraham Abba anūkas Rami Reznik, Šakių rajono savivaldybės vicemerė Gintautė Didžbalienė, Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos Pilviškių seniūnijos seniūnas Vytautas Judickas bei Barzdų seniūnė Jurgita Didžiulienė.
Dėkojama visiems dalyviams ir rėmėjams už prasmingą bendrystę, puoselėjant istorinę atmintį bei pagarbą Holokausto aukoms.