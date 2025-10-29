Jau daugiau nei pusę amžiaus gyvuojanti kaimo kapelų šventė „Grok, Jurgeli” spalio 18-ąją sukvietė liaudiškos muzikos gerbėjus į legendinę Kauno sporto halę. Tai viena seniausių ir garbingiausių liaudiškos muzikos tradicijų Lietuvoje, kurioje susitinka geriausi šalies kolektyvai iš visų regionų.
Norint patekti į „Grok, Jurgeli” finalinį koncertą, kapeloms tenka įveikti atrankinius regioninius konkursus, pelnyti komisijos bei žiūrovų simpatijas. Tik atrankas sėkmingai praėję kolektyvai sulaukia kvietimo pasirodyti šiame prestižiniame renginyje.
Šiemet Suvalkijos regioną 56-ojoje respublikinėje šventėje „Grok, Jurgeli” atstovavo Baraginės jaunimo kapela „Svaja” kartu su vaikų kapela „Svajukai”, vadovaujamos to paties vadovo – Antano Maziliausko. Abi kapelos scenoje spinduliavo energija, nuoširdumu ir meile muzikai. Publika itin šiltai sutiko jų atliekamus kūrinius – „Lietuvaitė”, polką „Čyru vyru” bei visų pamėgtą dainą „Tad ateik”, kuri, panašu, tampa tikra kapelos vizitine kortele.
Kauno sporto halėje tądien netrūko šypsenų, šokių ir aplodismentų – renginio atmosfera alsavo tikra lietuviška švente. Nuotaikingai ją vedė Mykoliukas ir Barborytė – Giedrius Leškevičius ir Birutė Prekevičiūtė, savo humoru ir šiltu bendravimu dar labiau įtraukę žiūrovus.
Baraginės jaunimo kapela „Svaja” – aktyvus ir ilgametis kolektyvas, puoselėjantis Suvalkijos krašto muzikinį paveldą. Pernai kapela šventė savo 25-ąjį jubiliejų, o jos veikloje dalyvauja įvairaus amžiaus muzikantai, kuriuos vienija meilė muzikai, scenai, tradicijoms ir bendrystei. Vadovas Antanas Maziliauskas sugeba suburti tiek jaunimą, tiek mažuosius muzikantus, perduodamas jiems liaudiškos muzikos dvasią ir patirtį.
„Dalyvavimas tokio masto šventėje mums – neįkainojama patirtis. Tai didžiulis džiaugsmas, atsakomybė ir garbė stovėti šalia geriausių Lietuvos kapelų, atstovauti savo kraštui ir jausti žiūrovų palaikymą,” – dalijosi įspūdžiais vienas iš kapelos narių.
Dalyvavimas „Grok, Jurgeli” – tai ne tik koncertas, bet ir muzikantų bendrystės, tradicijų bei džiaugsmo šventė, įkvepianti tęsti darbą, burti bendruomenę ir saugoti liaudiškos muzikos paveldą ateities kartoms.
