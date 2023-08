„Barbenheimeris“ – jau tris savaites visame Pasaulyje bene labiausiai girdimas terminas. Šis terminas kilo paaiškėjus, kad šios vasaros kino hitai „Barbė“ ir „Openheimeris“ pasirodys tą pačią dieną, tad daugybė kino fanų nusprendė abu filmus peržiūrėti vienu metu, o visa tai pavirto į netikėtą, bet milžinišką sėkmę.

Nors kino kompanijos dažniausiai vengia vienu metu išleisti du didelio biudžeto filmus (vadinamus „blockbusterius“), šį kartą konkuruojančios kino kompanijos „Warner Bros. Pictures“ ir „Universal Pictures“ nepabijojo ir išleido bene laukiamiausius 2023-ųjų metų filmus tą pačią dieną, taip sukurdamos net sau pačiam netikėtą Pasaulinį fenomeną, kai žiūrovai plūsta į sales pasipuošę filmų tematika.

Skirtingi filmai – ta pati sėkmė

Linksma juosta apie labiausiai žinomą Barbę pasaulyje, tapo ryškiu vasaros akcentu – žiūrovai į sales plūsta pasipuošę tradicine rožine Barbės spalva, o kiekvienas filme gali atrasti save – moterys tarsi atpažinti save Barbėje, kurią filme vaidina Margot Robbie, o vyrai – matyti save legendiniame Barbės drauge Kene, kurį įkūnijo kitas Holivudo talentas Ryan Gosling. Nesuklyskite, filmas skirtas ne vaikams – jo amžiaus cenzas yra N-13, o istorija rutuliuojasi apie linksmą gyvenimą gyvenančią Barbę, kurią vieną dieną ištinka egzistencinė krizė.

Laukti žiūrovų pripažinimo ilgai nereikėjo – filmas vos per kiek daugiau nei 20 rodymų dienų Pasaulyje, jau uždirbo daugiau nei milijardą dolerių bei užima antrąją vietą 2023-ųjų metų pelningiausių filmų sąraše, drąsiai kėsindamasis ir į pirmąją poziciją. Maža to, Gretos Gerwig režisūrinis darbas tapo pirmuoju filmu, uždirbusiu milijardą, kai už režisieriaus kėdės sėdi moteris.

Juostai puikiai sekasi ir Lietuvoje: remiantis „Lietuvos kino centro“ duomenis, filmą jau peržiūrėjo virš 120000 žiūrovų, o juosta uždirbo virš 810000 eurų.

Ne visada žiūrovų teigiamas vertinimas, lemia ir gerą kritikų nuomonę, tačiau šį kartą taip neįvyko: prestižinėje „Rotten Tomatoes“ svetainėje juostą teigiamai įvertinimo 88 proc. recenzentų (įvertinimo vidurkis 7,9), o „Metacritic“ rezultatas siekia 80 balų iš 100.

Antruoju šios vasaros kino fenomenu ir „Barbenheimerio“ kaltininku tapo Holivude itin gerbiamo režisieriaus Christopherio Nolano juosta „Openheimeris“.

Režisieriaus sukurtų filmų sąraše – jau į kiną istoriją įrašyti filmai „Pradžia“ (ang. Inception), „Tarp žvaigždžių“ (ang. Interstellar) ar karinė juosta „Diunkerkas“ (ang. Dunkirk). Visgi, didžiausią pripažinimą C. Nolanui pelnė 2005-2012 metais išleista naujoji Betmeno trilogija, o antrasis trilogijos filmas „Tamsos riteris“ (ang. The Dark Knight) vardinamas kaip vienas geriausių visų laikų filmų.

Naujausia brito juosta „Openheimeris“ pasakoja apie JAV fiziko J. Roberto Openheimerio gyvenimą bei pirmosios atominės bombos sukūrimą ir šio dalyko sukūrimo svarbą tolimesniam Pasaulio egzistavimui – netrukus po bombos sukūrimo, ši buvo panaudota Japonijoje – tai vieninteliai du Branduolinės bombos panaudojimo atvejai Pasaulyje.

Supratęs ką sukūrė ir kokia to jėga, J.R. Openheimeris ne kartą paminėjo, kad „jis dabar tapo mirtimi, Pasaulio naikintoja“ (ang. Now I am become death, the destroyer of worlds), o filme naudojama ir kita bauginanti frazė „Jie nebijos, kol nesupras. Ir nesupras tol, kol nepanaudos“ (ang. They won’t fear it until they understand it. And they won’t understand it until they use it“).

Trijų valandų trukmės filme, režisierius sau įprastu stiliumi nepabijojo panaudoti naujausių ir neįprastų kino technologijų – pirmą kartą istorijoje panaudotos „IMAX“ technologijos juodai baltai analoginė fotografija.

Režisierius yra vienas iš keleto kūrėjų, kurie savo darbus primygtinai rekomenduoja stebėti „IMAX“ kino teatruose (deja, nors visos kaimyninės šalys tokias kino sales turi, Lietuvoje kolkas jos nėra), o didžiausią efektą reikia patirti „IMAX“ kino salėse, kurios gali demonstruoti 70mm kino juostos formatu. Taip taip, supratote teisingai, režisierius savo filmus filmuoja ir vis nykstančiu formatu bei rodo juos senoviniu būdu – iš juostų.

Visgi, „IMAX“ 70mm formatu „Openheimerį“ rodo tik bene 30 kino teatrų visame Pasaulyje, o Europoje – tik vienas kino teatras Prahoje.

Juostos ilgis sudaro beveik 18 kilometrų, tad kai kuriems kino teatrams teko specialiai perdaryti savo patalpas. Tačiau, tai verti dėmesio darbai: dalis juostos rodoma „IMAX“ 1:43:1 ekrano santykiu, kas yra bene 40 proc. daugiau, nei rodoma standartiniuose kino teatruose („IMAX“ kino teatrų ekranai pasižymi kitokiu ekranu santykiu – pastarieji yra aukštesni, o priklausomai nuo filmo ir salės techninių savybių gali rodyti nuo 26 iki 40 proc. daugiau vaizdo), o tokios juostos raiška gali siekti net ir 18K rezoliuciją.

Prieš porą metų dėl nesutarimų palikęs „Warner Bros. Pictures“ ir perėjęs į „Universal Pictures“, C. Nolanas kuria sudėtingų siužetinių sprendimų filmus, kurių peržiūroms reikia itin didelio dėmesingumo, tačiau režisierius ilgą laiką vengė itin griežtų sprendimų, dėl ko jo filmai mūsų šalyje sulaukdavo N-13 amžiaus cenzo. Visgi, šį kartą C. Nolanas įtraukė suaugusiems skirtų elementų, dėl ko juosta gavo griežtą N-16 cenzą, o Rytų šalyse tam tikri juostos elementai netgi redaguoti kompiuterinių efektų pagalba. Maža to, nusiskundimų režisierius sulaukia ir dėl keisto garso montažo, kai žiūrovams sunkiai sekasi girdėti dialogus, tačiau C. Nolano teigimu, tai vyksta dėl sudėtingų „IMAX“ kamerų technologijų (filmams kurti naudojamos specialios „IMAX“ kameros). Be to, kino genijus nenaudoja dialogų pakartotinio įrašymo, jau nufilmavus scenas, kas leistų dialogus paversti aiškesniais. Anot jo – tai atima kino magiją, nes kiną reikia išgyventi ta akimirka, kuri ji yra.

Nepaisant griežtesnio amžiaus cenzo ir mažesnio auditorijos rato, „Openheimeris“ Pasaulyje jau uždirbo virš 560 milijonų dolerių ir pelningiausių 2023-ųjų metų sąraše jau įsitaisė 8-oje vietoje. Dar geresnių žinių juosta sulaukė kritikų pasaulyje: „Rotten Tomatoes“ filmą teigiamai įvertinimo net 93 proc. kritikų (įvertinimo vidurkis – 8,6), o „Metacritic“ rezultatas siekia net 88 balus iš 100. Kritikai drąsiai teigia – tai vienas geriausių šio amžiaus filmų.

„Openheimerio“ sėkmė ryškėja palaipsniui – visame Pasaulyje „IMAX“ pratęsė juostos rodymą dar kelioms savaitėms, kas yra gan neįprastas sprendimas, nes norinčiųjų savo darbus pristatyti „IMAX“ formatu – netrūksta. Visgi, laisvų bilietų rasti vis sunkiau, jų kainos auga, tad sprendimas logiškas, o dėl C. Nolano filmo nukentėjo kitas vasaros hitas „Neįmanoma misija: Mirtinas atpildas. Pirma dalis“ (ang. Misssion: Impossible – Dead Reckoning – Part One), kuris buvo priverstas itin greitai pasitraukti iš „IMAX“ repertuaro.

Didelės sėkmės juosta sulaukė ir Lietuvoje – ją jau peržiūrėjo virš 92000 žiūrovų, o finansinė eilutė peržengė 660000 eurų.

Filmai puikiai pasirodė ir Marijampolėje

Didžiausi vasaros kino hitai „Barbė“ ir „Openheimeris“ rodomi ir vieninteliame Suvalkijos kino teatre „Spindulys“.

Kaip „Sūduvos gidui“ kino teatro vadybininkė Aušrinė Šimaitienė, „Barbenheimeris“ jaučiamas ir „Spindulio“ kino teatre.

Vadybininkės teigimu, per pirmąsias 20 rodymų dienų, „Barbę“ kino teatre jau peržiūrėjo virš 2700 žiūrovų, o „Openheimerį“ – virš 1400.

Pastebima, kad „Barbės“ filmas labiau domina jaunąją, paaugliškąją auditoriją, tuo tarpu „Openheimerį“ renkasi solidesnė, vyresnė publika.

Nors pirmosiomis dienomis, bilietų pardavimai į magiškąjį „Barbės“ filmą buvo perkami masyviau, tačiau dabar situacija jau išsilygino bei matoma tendencija, jog C. Nolano juosta „Openheimeris“ repertuare gali išsilaikyti ilgiau, nes C. Nolano kūriniai turi tendenciją įgauti susidomėjimą palengva.

Vasaros laikotarpis kino teatrų lankomumui dažniausiai būna nedėkingas, tačiau „Spindulio“ kino teatro atstovės teigimu, šie filmai tikrai prisidėjo prie geresnių rezultatų.

Nestebina, jog buvo jaučiamas Marijampolės ir Suvalkijos kino gerbėjų susidomėjimas bei prisijungimas prie „Barbenheimerio“ – į „Barbės“ premjerą žmonės atėjo pasipuošę temine apranga, fotografavosi, buvo pasiruošę, kaip į šventę. Netrūko ir abu filmus vienu metu perkančių asmenų.

A. Šimaitienės manymu, šis reiškinys yra geros kūrėjų komunikacinės ir reklaminės strategijos rezultatas, ką patvirtina ir tai, jog abiejų filmų kūrybinės grupės mielai atsiliepė vieni apie kitus bei patį „Barbenheimerio“ efektą.

Kiek ilgai truks šis fenomenas – neaišku. Tačiau viena tikrai aišku – gero kino gerbėjai laimėjo vakarus su puikiais filmais, o dėl to trina rankas ir patys kūrėjai.

Filmo „Barbė“ anonsas:

Filmo „Openheimeris“ anonsas:

Galerijoje – Jurgio Švedo nuotraukos