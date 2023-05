Parduotuvėse jau raudonuoja trešnės – ypač laukiamos vasaros sezono šauklės. Ne be reikalo jos yra pamiltos daugelio: saldžios, mėsingos uogos ne tik skanios, bet yra ir vertingų medžiagų lobynas.

Vaida Budrienė, prekybos tinklo „Iki“ komunikacijos vadovė, pažymi, kad trešnės yra viena populiariausių vasaros uogų, kurios lietuviai kasmet nuperka maždaug dešimtadaliu daugiau.

„Šiemet gegužės viduryje parduotuves pirmosios pasiekė trešnės iš Ispanijos, o šiltiems orams įsibėgėjus asortimente atsiras ir mūsų krašte užaugintų. Lietuviai vertina šias uogas ir noriai traukia į pirkinių sąrašą joms vos pasirodžius parduotuvėse. Nors trešnių sezonas trunka tik vasarą, bet per jį nuperkama per 0,5 mln. kilogramų uogų – t.y., kas 3 šalies gyventojas įsigyja bent pusę kilogramo trešnių“, – sako V. Budrienė.

Padeda spręsti dažnas lietuvių sveikatos problemas

Trešnės yra vertinamos tiek dėl savo skoninių, tiek maistinių savybių. Nepaisant to, kad jų net 80 proc. sudaro vanduo, uogose yra daug vitaminų ir mineralų, kurie teigiamai veikia žmogaus sveikatą. Jos rekomenduojamos net nėščioms moterims, virškinimo problemų turintiems žmonėms ir sergantiems skydliaukės ligomis.

„Trešnėse yra daug antocianinų – stiprių antioksidantų, stimuliuojančių imuninę sistemą, pasižyminčių priešuždegiminėmis savybėmis ir apsauginiu poveikiu kraujotakos sistemai. Šios uogos yra natūraliai saldžios ir puikus vitamino C bei polifenolių šaltinis, kurie būtini odos sveikatai palaikyti. Jose yra solidi vitamino A – taip reikalingo mūsų akims ir regėjimui – dozė. Jis ypač svarbus tiems, kurie ilgai dirba su kompiuteriu ir žiūri į ekraną“, – pažymi prekybos tinklo „Iki“ daržovių ir vaisių skyriaus darbuotoja Jolanta Sabaitienė.

Be to, trešnės yra geras kalio šaltinis – šis mineralas padeda palaikyti tinkamą kraujospūdį ir pašalinti iš organizmo druskos perteklių. Jose yra B grupės vitaminų, taip pat jos puikus skaidulų šaltinis. Dėl to trešnės gali palengvinti virškinimo procesus. Jose yra net melatonino, kuris padeda užmigti ir gerina miego kokybę.

Uogos taip pat pasižymi šarminiu poveikiu, padeda atkurti rūgščių ir šarmų pusiausvyrą. Jų valgymas gali padėti spręsti dažną problemą – organizmo rūgštingumą, kuris pasireiškia polinkiu dažnai sirgti peršalimo ligomis, nuotaikų kaita ar odos problemomis.

„Nepaisant to, kad jos saldžios, jose yra mažai kalorijų, ir uogos turi žemą glikeminį indeksą dėl nedidelio sacharozės kiekio. Tad jos gali būti įtrauktos net į sergančių cukriniu diabetu mitybą. Svarbu ir tai, kad vyšniose yra daug jodo, kuris labai svarbus tinkamai skydliaukės veiklai ir kasdieniam funkcionavimui svarbių hormonų gamybai. Organizmas negali pats pasigaminti jodo, todėl jo reikia gauti su maistu. Tai ypač svarbu nėščioms moterims, nes jodo reikia tinkamam vaiko smegenų vystymuisi. Žinoma, valgyti jas reikėtų su saiku“, – pataria maisto žinovė.

Taisyklės, kaip atsikratyti dėmių

Trešnių dėmės – lyg suvenyrai, likę po skanių desertų ar gaivių užkandžių. Visgi tikrai nesinori, kad jos liktų visam laikui. Tuo galima pasirūpinti visai paprastai, kad nereikėtų drabužių nešti į valyklą.

Svarbiausia – reaguokite greitai. Jei neleisite dėmei išdžiūti, atsikratysite jos taip pat lengvai, kaip ir spėjote ją padaryti.

Netrinkite servetėle. Šviežią dėmę dažnai norisi instinktyviai gerai patrinti servetėle. Tačiau vyšnių, braškių, burokėlių ir panašių vaisių bei daržovių atveju tai – didelė klaida. Trindami dėmę, įtrinsite dažus giliai į audinį, todėl juos bus sunkiau pašalinti.

Pakaks karšto vandens. Drabužį su šviežia trešnių sulčių dėme dėkite į verdančiam vandeniui atsparų indą arba vonią. Tada kelioms sekundėms užpilkite ant jos labai karšto ar net verdančio vandens. Dėmė išnyks akyse.

Būkite atsargūs. Jei sutepta medžiaga yra delikati – labai karštas vanduo gali ją pažeisti. Tada pabandykite naudoti šiek tiek žemesnės temperatūros vandenį. Pašalinę dėmę vandeniu, drabužį skalbkite kaip įprasta.

Kaip elgtis su išdžiūvusiomis dėmėmis. Jeigu dėmė jau išdžiūvo, vien vandens vargu ar pakaks. Ją galima bandyti pašalinti dėmių valikliais – tik įvertinkite, ar juos galima naudoti ant konkrečios medžiagos. Pirmiausia išdžiūvusią dėmę pamirkykite šaltame vandenyje, tada švelniai patrinkite valikliu. Netrinkite drabužių „audinys į audinį“ – tiesiog švelniai patepkite valikliu. Palikite kelioms minutėms, tada išskalaukite ir skalbkite kaip įprastai.

Namų priemonės. Gelbėti gali ir dažnuose namuose esančios priemonės, viena iš jų – sodos milteliai. Dėmę nuplaukite šaltu vandeniu, tada užtepkite sodos ir acto mišinio (jis turi būti tirštos pastos konsistencijos). Palikite 20–30 minučių, tada drabužius skalbkite kaip įprasta.