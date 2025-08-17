Rugpjūčio 23 d. (šeštadienį) Marijampolėje vyks Geltonojo kaspino bėgimas.
Laikas: 10:00–14:00 val. (pats bėgimas – 12:30–13:00 val.)
Vieta: stadionas, Sporto g. 1, ir maršrutas (Kauno g. – Stoties g. – Sporto g. – stadionas).
Eismo pakeitimai:
- Kauno g. – eismas nukreipiamas į 2–3 juostas, greitis ribojamas iki 30 km/h.
- Stoties g. – ribojimas ~1,5 m nuo dešiniojo kelkraščio, greitis ribojamas iki 30 km/h.
- Sporto g. – eismas neribojamas.
Prašoma vairuotojų būti atidiems, laikytis ženklinimo.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija