Nacionalinio visuomenės sveikatos centro (NVSC) duomenimis, Lietuvoje lapkričio 3–9 d. (45-ąją metų savaitę) bendras sergamumo gripu, ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (ŪVKTI) ir COVID-19 liga (koronaviruso infekcija) rodiklis siekė 810,1 atvejo 100 tūkst. gyventojų, ankstesnę savaitę (spalio 27 d. – lapkričio 2 d.) jis buvo didesnis – 949,1atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Mažiausias sergamumas buvo Utenos apskrityje, didžiausias – Vilniaus apskrityje. Epideminio sergamumo nesiekė nė viena savivaldybė (neperžengta 1500 atvejų 100 tūkst. gyventojų riba).
Lyginant 45-osios šių metų savaitės sergamumo gripu, ŪVKTI ir COVID-19 liga rodiklius su ankstesnės savaitės rodikliais, matyti, kad susirgimų gripu skaičius padidėjo, COVID-19 liga ir ŪVKTI – sumažėjo. Praėjusį sezoną (45-ąją metų savaitę) bendras sergamumo rodiklis siekė 1043,7 atvejo 100 tūkst. gyventojų.
Praėjusią (45-ąją) savaitę Lietuvoje dėl gripo į ligonines buvo paguldyti 5 asmenys, dėl COVID-19 ligos – 39. Nuo gripo mirties atvejų nefiksuota, nuo COVID-19 ligos – 3 mirties atvejai. Asmenys priklausė 80–89 m. ir vyresnių nei 90 m. (2) amžiaus grupėms; 2 asmenys neskiepyti, 1– nežinoma; 2 turėjo lėtinių ligų, 1– nežinoma.
Lietuvos apskričių ir kiekvienos savivaldybės sergamumo rodiklius bei kitą aktualią sezono informaciją galima rasti NVSC interneto svetainėje.
Raginame skiepytis
Patikimiausia apsauga nuo gripo ir COVID-19 ligos yra skiepai. Ypač raginame pasiskiepyti rizikos grupėms priklausančius asmenis (COVID-19 ir gripo rizikos grupės yra tos pačios):
- 2–7 metų vaikams;
- 65 metų ir vyresniems asmenims;
- visiems, sergantiems lėtinėmis ligomis;
- socialinės globos ir slaugos įstaigų gyventojams;
- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams, įskaitant studentus, kurių programos praktinė dalis vyksta
- asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
- nėščiosioms.
Daugiau informacijos rasite čia.
Situacija Europoje
Europos ligų profilaktikos ir kontrolės centro (ELPKC) 44-osios savaitės duomenimis, Europos Sąjungos / Europos ekonominės erdvės šalyse, į sveikatos priežiūros įstaigas dėl ŪVKTI besikreipiančių asmenų skaičius didėja, kaip ir įprasta tokiu metų laiku.
Sergamumas COVID-19 liga mažėja, respiraciniu sincitiniu virusu (RSV) keliose šalyse – didėja, ypač tarp vaikų iki 5 metų amžiaus. Gripo plitimas vis dar yra nedidelis, tačiau stebima didėjimo tendencija, kuri prasidėjo 3–4 savaitėmis anksčiau lyginant su pastaraisiais dviem sezonais. Daugiausiai serga 5–14 metų amžiaus vaikai. Dominuoja A tipo gripas, o A(H3) sudaro didžiąją dalį šios savaitės nustatytų potipių.