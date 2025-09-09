Marijampolės savivaldybė jau daugelį metų palaiko nevyriausybines organizacijas, suteikdama joms patalpas veiklai.
Bažnyčios gatvėje įsikūrę Marijampolės savivaldybės I grupės neįgaliųjų draugija, Lietuvos kurčiųjų draugijos Marijampolės skyrius, Marijampolės savivaldybės neįgaliųjų draugija, Marijampolės regiono neįgaliųjų sporto ir sveikatingumo klubas „Šešupėlė“, LASS Marijampolės savivaldybės filialas, Marijampolės klubas „Diabetikas ABC“, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ Marijampolės padalinys ir Marijampolės miesto pagyvenusių žmonių asociacija. Čia vyksta prasminga veikla, kuri padeda bendruomenės nariams įveikti kasdienius iššūkius, suteikia reikiamą pagalbą ir stiprina tarpusavio ryšius.
Natūralu, kad aktyviai naudojamos patalpos su laiku dėvisi, todėl dar pernai nuspręsta atnaujinti vieną koridorių ir salę. Šiemet jau beveik baigtas ir antrasis koridorius – beliko keli smulkūs kosmetiniai darbai. Apžiūrėti remonto darbų ir pasitarti dėl tolimesnių poreikių atvyko Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis, Savivaldybės tarybos nariai Darius Kemeraitis ir Alvydas Kirkliauskas. Jie kalbėjosi apie ateities planus, kaip šias erdves dar labiau pritaikyti bendruomenių poreikiams, kad jos būtų ne tik gražios, bet ir patogios bei ilgaamžės.
„Norime, kad nevyriausybinės organizacijos galėtų visą savo dėmesį skirti žmonėms, o ne rūpesčiams dėl patalpų. Mūsų pareiga – sudaryti sąlygas jų veiklai ir padėti kurti aplinką, kurioje būtų gera susitikti, bendrauti ir augti kaip bendruomenei. Kartais net maži pokyčiai gali įkvėpti didelius darbus“, – sakė vicemeras Artūras Visockis.