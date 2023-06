Prasidėjęs vasaros sezonas daugeliui asocijuojasi su ilgai lauktomis atostogomis užsienyje. Tačiau besiruošiant kelionei, svarbu ne tik tinkamai jai pasirengti – nusipirkti lėktuvo bilietus, rezervuotis nakvynių vietas, susidėlioti kelionės maršrutą ar veiklų sąrašą, bet ir susikrauti kelionei reikalingus daiktus.

Didžiausio Baltijos šalyse kelionių organizatoriaus „Novaturas“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė dalijasi patarimais, kaip efektyviai išnaudoti vietą lagamine ir ką pasiimti, kad kelionėje nepritrūktumėte būtiniausių reikmenų.

Bazinis daiktų sąrašas

Daugeliui keliautojų daiktų pakavimas kelia stresą: kaip įsidėti viską, ko gali prireikti, bet nepasiimti pusės drabužių spintos? Pirmiausia reikėtų atsižvelgti į kelionės tikslą, vietą ir metų laiką. „Novaturo“ komunikacijos vadovė Miglė Bielinytė primena, kad kraunantis daiktus į bet kurią kelionę pirmiausia vertėtų vadovautis baziniu, būtiniausių daiktų sąrašu.

„Ruošdamiesi bet kuriai kelionei pirmiausia įsitikinkite, kad su savimi turite visus kelionės dokumentus, įskaitant pasą, vizą (jei reikia), vairuotojo pažymėjimą, asmens tapatybės kortelę ir kelionės draudimo informaciją. Be to, vykstant į šalis, kuriose negalėsite atsiskaityti eurais, rekomenduojama turėti grynųjų pinigų vietine valiuta. Taip pat turėkite kredito arba debeto kortelę, kad galėtumėte apmokėti neplanuotas išlaidas“, – rekomenduoja M. Bielinytė.

Patogi apranga ir avalynė

Atostogoms renkantis drabužius bei avalynę, kelionių ekspertė pirmiausia pataria atsižvelgti į oro prognozes lankomoje šalyje. Taip pat svarbu iš anksto apgalvoti veiklas ir pagal jas pasirinkti reikalingus drabužių derinius. Su savimi visada rekomenduojama pasiimti patogią, judesių nevaržančią aprangą ir sportinius batus, kurie pravers daugelyje situacijų.

„Į lagaminą įsidėkite būtiniausius drabužius, taip pat universalius ir tarpusavyje lengvai derinamus marškinėlius, kelnes. Nepamirškite ir šiltesnės striukės ar megztinio, kad netektų nustebti pasikeitus orų prognozėms, o jei reikia – įsidėkite specialius drabužius, skirtus konkrečiai veiklai, kuria norėsite užsiimti svečioje šalyje. Jei vasarą keliaujate į poilsinę kelionę šiltesnio klimato vietovėje, rekomenduoju pasiimti plonesnių, šviesesnių, natūralių audinių drabužių, kurie nevaržytų judesių ir padėtų išvengti perkaitimo. Priklausomai nuo kelionės tipo ir veiklų pobūdžio, atitinkamai apgalvokite ir avalynės pasirinkimus. Tačiau svarbiausia – pasiimti kuo patogesnius ir jau avėtus batus, ypač jei planuojate daugiau vaikščioti pėsčiomis“, – patarimais dalijasi M. Bielinytė.

Svarbu nepamiršti higienos reikmenų bei vaistų

Kelionių ekspertė atkreipia dėmesį, kad vietos lagamine reikėtų palikti ir būtiniausiems nereceptiniams vaistams nuo temperatūros, galvos, dantų ar pilvo skausmų. „Reikėtų pasirūpinti, kad kelionės metu jų turėtumėte pakankamai. Medikamentus palikite originaliose pakuotėse, kartu su informaciniais lapeliais. Be to, su savimi turėkite pirmosios pagalbos vaistinėlę, kurioje būtų skausmą malšinančių vaistų, pleistrų, antiseptinių servetėlių ar kitų priemonių. Daugelyje viešbučių tokias priemones gausite, tačiau kartais netikėtumai gali ištikti ir pakeliui ar išvykus iš viešbučio teritorijos. Be to, tam, kad kelionės metu netektų patirti streso, o iškilus nenumatytiems atvejams būtumėte pasiruošę, rekomenduojama turėti skubios pagalbos telefono numerių sąrašą, įskaitant vietinės ambasados numerį. Taip pat visuomet išsisaugokite kelionių organizatorių ar vietinių atstovų, gidų, su kuriais galėtumėte susisiekti kelionės metu, kontaktinę informaciją, naudinga išsisaugoti ir viešbučio atstovų kontaktus“, – pataria „Novaturo“ komunikacijos vadovė.

Taupykite vietą lagamine

M. Bielinytė pažymi, kad pakuojantis kelionės daiktus, svarbi taisyklė yra efektyviai išnaudoti lagamino erdvę jo neperkraunant: „Kaip tvarias keliones skatinanti bendrovė, kviečiame savo bagažą planuoti atsakingai ir draugiškai aplinkai. Prisiminkite, jog mažesnis lagamino svoris reiškia ir mažesnę CO2 taršą. Šiuo atveju rekomenduočiau iš anksto susidaryti planuojamų pasiimti daiktų sąrašą – jis padės išlikti organizuotiems ir užtikrins, kad pasiimsite tik tai, ko tikrai reikia. Be to, bus lengviau optimizuoti erdvę lagamine, kai aiškiai žinosite, ką norite su savimi pasiimti.“

Retas keliautojas žino, jog suvynioti į ritinėlius drabužiai užima daug mažiau vietos nei išskleisti. „Taip jie nesusiglamžo, be to, atsiranda ir papildomos vietos lagamine, todėl tikrai galite suvynioti marškinėlius, kelnes ar kitokius lengvų audinio drabužius“, – pataria M. Bielinytė. Ji taip pat rekomenduoja išmėginti kompresinius maišelius ir pakavimo kubus: „Tai – puikios priemonės, padedančios maksimaliai išnaudoti lagamino erdvę. Kompresiniai maišeliai leidžia suspausti drabužius, išspaudžiant oro perteklių, o pakavimo kubeliai padeda tvarkingai suskirstyti daiktus.“

„Novaturo“ komunikacijos vadovė atkreipia dėmesį, kad nevertėtų ignoruoti net ir mažų tuščių erdvių lagamine: „Pavyzdžiui, į batus įsidėkite kojines ir smulkius daiktus, kad išnaudotumėte laisvą vietą. Užpildykite spragas mažesniais daiktais ar aksesuarais.“

Be to, M. Bielinytė pataria vadovautis saiko principu renkantis higienos reikmenis: „Tualeto reikmenys gali užimti daug vietos, tad patartina vežtis kelioninio dydžio talpas arba jų įsigyti kelionės vietoje. Be to, patikrinkite, ar jūsų apgyvendinimo vietoje yra būtiniausių reikmenų, pavyzdžiui, rankšluosčiai, lygintuvas ar plaukų džiovintuvas – kartais jų vežtis visai nebūtina, o neprekrautame lagamine turėsite daugiau vietos lauktuvėms.“

Ko dar nepamiršti keliaujant?

Vardindama būtinųjų daiktų sąrašą, M. Bielinytė atkreipia dėmesį ir į elektroninius prietaisus. „Įvertinkite, kokių elektroninių prietaisų jums reikės kelionės metu, ir susidėkite juos vienoje vietoje, kad paskutinę akimirką nepamirštumėte. Pavyzdžiui, mobiliojo telefono įkroviklis, fotoaparatas, ausinės ar kiti jūsų specifiniams poreikiams būtini prietaisai yra tai, ko daugeliui tikrai nesinorėtų pamiršti, – sako kelionių ekspertė bei pažymi, kad vertėtų pasirūpinti ir pačios kelionės reikmenimis. – Tokie dalykai kaip kelioninės pagalvės, akių raištis, ausų kištukai, nešiojamieji krovikliai ar daugkartinio naudojimo vandens buteliukai kartais atrodo kaip nebūtini, bet jei žinote, kad tai jūsų kasdienės rutinos dalis – įtraukite juos į būtinųjų daiktų sąrašą, jog keliauti būtų komfortabilu. Žinoma, kartu nepamirškite taisyklės „geriau mažiau nei daugiau.“

„Novaturo“ atstovė priduria, kad su savimi galima turėti ir tokių daiktų, kurie padėtų turiningiau praleisti laiką ilgų skrydžių ar persėdimų metu, pavyzdžiui, knygą ar elektroninę skaityklę.