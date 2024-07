Kaupti pensijai papildomai šiais metais nusprendė 25 886 žmonės – rodo automatinio įtraukimo į pensijų kaupimą rezultatai. Nuo liepos prisijungusių prie kaupimo antroje pakopoje įmokos bus pervedamos į pensijų fondus: mėnesio įmoką sudarys 3 proc. nuo kaupiančiojo atlyginimo bei papildoma valstybės paskata.

Šių metų pradžioje į pensijų kaupimą buvo įtraukti 59 745 žmonės. 33 859 atsisakė dalyvauti pensijų kaupime. 529 gyventojai savarankiškai sudarė sutartis su pensijų kaupimo bendrovėmis – kitomis, nei automatiškai parinktos įtraukimo metu.

Dar 2 503 žmonių pasirašė naujas pensijų kaupimo sutartis, nors šiais metais nebuvo įtraukti į pensijų kaupimą.

Sprendimui priimti gyventojai turėjo pusmetį. Pranešimai apie automatinį įtraukimą buvo siunčiami į asmenines paskyras. Šias žinutes atsidarė 31,5 tūkstančio gyventojų. Informacijos asmeninėse paskyrose neperskaičiusiems gyventojams „Sodra“ siuntė registruotus laiškus.

Kiek lėšų reikės skirti kaupimui antroje pakopoje?

Mėnesio pensijų kaupimo įmoka sieks 3 proc. nuo visų draudžiamųjų pajamų.

Valstybės paskata papildomai pensijai kaupiančiam gyventojui siekia 1,5 proc. vidutinio darbo užmokesčio per mėnesį. Šiais metais tai sudarys 27,04 Eur per mėnesį arba apie 324 eurų per metus.

Jei žmogus uždirba 1 000 eurų per mėnesį (neatskaičius mokesčių), jo pensijų kaupimo įmoka sieks 30 eurų (1 000 x 3 proc. = 30 eurų).

Iš valstybės biudžeto lėšų už jį į pensijų fondą bus pervedama dar 27,04 Eur (1 802,40 Eur x 1,5 proc. = 27,04 Eur).

Bendra įmoka pensijų kaupimui sieks 57,04 Eur per mėnesį.

Ką daryti, jei gyventojas neturi galimybės mokėti įmokų?

Gyventojai moka antros pakopos pensijų kaupimo įmokas nuo savo draudžiamųjų pajamų – lėšas perveda darbdavys, kartu su kitomis socialinio draudimo įmokomis. Jeigu gyventojo pajamos sumažėja arba jis praranda darbą, atitinkamai į pensijų kaupimo fondą pervedamos mažesnės įmokos arba jos išvis nemokamos.

Gyventojai taip pat gali bet kada laikinai sustabdyti antros pakopos pensijų kaupimo įmokų mokėjimą ne ilgesniam nei 12 mėnesių laikotarpiui per visą kaupimo laiką. Stabdyti įmokų mokėjimą galima tuomet, kai žmogus gauna pajamas, tačiau jam reikia lėšų kitoms reikmėms.