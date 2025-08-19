Lietuvos kariuomenė tęsia karo komendantūrų plėtrą. Šių metų kovą įsteigus Karo komendantūrų valdybą, prasidėjo nuolat savivaldybėse dirbsiančių karo komendantų skyrimas, kurių svarbiausias uždavinys – dar taikos metu stiprinti kariuomenės ir savivaldos bendradarbiavimą, kartu ruošiantis mobilizacijai. Karo komendantūrų valdyba paskyrė daugiau nei 20 komendantų ir komendantų pavaduotojų 26 savivaldybėse, kurie jau pradėjo vykdyti veiklą.
Svarbiausias bendradarbiavimo elementas – sąveikos su savivalda užtikrinimas. Tam tikslui komendantai kartu su savivaldybės atstovais rengia planus, numatančius bendrus koordinuotus veiksmus dėl pasirengimo ekstremalių situacijų, mobilizacijos ir karo padėties metu užtikrinti civilių evakavimą, civilinės saugos įgyvendinimą, būtiniausius gyventojų poreikius, svarbių infrastruktūros objektų apsaugą, viešąją tvarką ir kt. funkcijas. Pirmuosius sąveikos susitarimus jau pasirašė 12 savivaldybių.
„Džiugu, kad jau beveik ketvirtadalis šalies savivaldybių pasirašė sąveikos susitarimus su karo komendantūromis. Tai svarbus žingsnis siekiant užtikrinti glaudų Lietuvos kariuomenės ir savivaldybių bendradarbiavimą, leisiantis veikti išvien krizinių situacijų metu ar paskelbus mobilizaciją“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas. Pasak jo, savivaldos pasirengimas mobilizacijai, jų rengiami mobilizacijos planai turi būti sinchronizuoti su karo komendantūrų operaciniais planais. Visa tai reikalinga, kad kariuomenės užnugaryje galėtume sukurti saugią aplinką, užtikrinti valstybės pagrindinių funkcijų tęstinumą ir visą reikiamą paramą ginkluotosioms pajėgoms.
Savivaldybės savo ruožtu taip pat aktyviai prisideda prie nacionalinio saugumo stiprinimo – jos atnaujina mobilizacijos planus, kurie skirti pasirengti vykdyti joms skirtas mobilizacines užduotis, ir vis dažniau dalyvauja mobilizacinėse pratybose. Planuojama, kad visi 60 sąveikos susitarimų su šalies savivaldybėmis bus pasirašyti per artimiausius mėnesius.
Karo komendantūrų plėtra leis toliau stiprinti kariuomenės ir savivaldybių sąveiką, suteiks galimybę valstybės institucijoms veikti išvien, ypač rengiantis mobilizacijai. Komendantūros taip pat skatina piliečius aktyviai prisidėti prie šalies gynybos. Karo komendantūrų valdybos bus atsakingos už glaudų bendradarbiavimą su savivaldybėmis ir užtikrins, kad mobilizacijos ir karo metu tiek kariuomenė, tiek civilinė valdžia veiktų greitai ir efektyviai.
Šiuo metu jau yra pasirašyta 12 sutarčių: su Alytaus m., Alytaus raj., Marijampolės, Kalvarijos, Pagėgių, Tauragės, Vilniaus m., Švenčionių, Visagino, Širvintų, Elektrėnų ir Trakų savivaldybėmis. Su visomis likusiomis savivaldybėmis vyksta sutarčių rengimas ir derinimas.