Dėl daugybės naudingų savybių propolis savo vietą medicinoje atrado prieš tūkstančius metų. Skaičiuojama, kad šis natūralus produktas turi daugiau nei 300 biologiškai aktyvių junginių, kurie teikia naudą sveikatai.

Vaistinių tinklo „Camelia“ vaistininkė Giedrė Stankevičienė pasakoja apie propolio gerąsias savybes bei atskleidžia, kada jį rekomenduojama vartoti, o kada – gali būti pavojinga.

Kuo turtingas propolis?

Propolio, visuomenėje neretai vadinamo bičių pikiu, terminą daugelis tikriausiai girdėjo dar vaikystėje. Pats pavadinimas sufleruoja, kad tai – bičių produktas, tačiau retas susimąsto, kaip jis iš tiesų išgaunamas. Vaistininkė G. Stankevičienė paaiškina, kad propolis yra biologiškai aktyvus produktas, kurį bitės pagamina iš augalų dervų, žiedadulkių, savo seilių bei vaško. Pirminė propolio paskirtis – apsaugoti avilį ir bites nuo įvairių mikrobų bei ligų, taip pat sulipdyti avilio plyšius ir užsklęsti tarpus.

„Bičių pikis – vienas pirmųjų natūralių vaistų, kurių gauname tiesiai iš gamtos. Jo teikiamos naudos paliko įspūdį ir mokslininkams, tyrinėjusiems šio bičių produkto cheminę sudėtį, biologinį aktyvumą bei farmakologines savybes. Ne veltui propolis kartais vadinamas natūraliais antibiotikais – jis slopina bakterijų, virusų ir grybelių dauginimąsi, mažina uždegiminius procesus organizme, padeda apsaugoti ląsteles nuo oksidacinio streso daromos žalos organizmui, taip pat padeda stiprinti imunitetą, audinių regeneraciją ir netgi gali padėti sumažinti kraujospūdį“, – vardija vaistininkė.

Ji pasakoja, kad bičių pikyje yra apstu flavonoidų, tokių kaip kvercetinas, apigeninas, galanginas, – junginių, pasižyminčių antioksidacinėmis ir priešuždegiminėmis savybėmis. Taip pat yra ir fenolinių rūgščių, pavyzdžiui, kofeino bei ferulo rūgšties, kurios turi antibakterinių ir antivirusinių savybių. Propolis turi nemažai vitaminų, tokių kaip B1, B2, B6, C ir E, bei mineralinių medžiagų: magnio, kalcio, kalio, natrio, vario, cinko, mangano ir net geležies.

„Tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kad šio bičių produkto cheminė sudėtis labiausiai priklauso nuo geografinės vietovės bei joje esančių augalinių šaltinių, kadangi propolio antibakterinį poveikį lemia vietovėje vyraujančios augalų dervos. Būtent dėl šios priežastis, pušynuose pagamintas propolis bus kitoks, nei pagamintas pievoje“, – priduria ji.

Kam gali padėti?

„Camelia“ vaistininkė pabrėžia, jog propolis gali būti naudingas susiduriant su kvėpavimo takų infekcijomis, tokiomis kaip gripas, peršalimas, angina ar bronchitas, taip pat su burnos gleivinės ir dantų ligomis. Tokiais atvejais geriausia rinktis aliejinius propolio purškalus arba pagamintus vandens pagrindu, kadangi alkoholio pagrindu pagaminti preparatai, kad ir kokie veiksmingi, gali dirginti gleivines.

„Štai susiduriant su odos pažeidimais ir žaizdomis, pavyzdžiui, nudegimais, akne, opomis ar įpjovimais, labiausiai pravers vandeniu praskiestos spiritinės tinktūros arba tepalai, kremai su bičių pikiu. Išoriškai naudojami tepalai, tinktūra ar geriamos propolio kapsulės gali padėti susiduriantiems su uždegiminėmis sąnarių bei raumenų ligomis. Jei patiriame virškinimo problemų, tarkime, padidėja rūgštingumas, atsiranda skrandžio opų, greičiau išgyti gali padėti propolio kapsulės, pastilės ar vandeniu skiesta tinktūra. Tiesa, natūralus propolis taip pat gali būti vartojamas ir jo neapdorojus, tačiau tokiu atveju reikėtų jį sukramtyti, bet nenuryti“, – pataria vaistininkė.

Anot jos, propolio preparatai gali būti naudojami ir imuninės sistemos stiprinimui. Apie tai susimąstyti reikėtų tada, kada dažnai sergama peršalimu ar kitomis infekcijomis, susiduriama su lėtiniu nuovargiu, dideliu stresu ar alergijomis.

Būtina vartoti atsakingai

G. Stankevičienė pabrėžia, kad nors propolis yra natūralus produktas iš gamtos, jo taip pat galima perdozuoti. Propolio sudėtyje esantys biologiškai aktyvūs junginiai, jei vartojami neatsakingai ar itin didelėmis dozėmis, gali sukelti virškinimo sutrikimus, kepenų bei inkstų sutrikimus ir alergines reakcijas.

„Svarbu atkreipti dėmesį, kad propolio tinktūrą, kurioje yra 10 proc. propolio etanolio ekstrakto, reikia vartoti saikingai: siekiant sustiprinti imunitetą pakaks vieną kartą per dieną vandeniu praskiesti 10–15 lašų, o sergant patariama vartoti 2–3 kartus per dieną, iki 30 lašų vienu kartu. O vartojant kitus bičio pikio produktus, reikėtų neviršyti 1500 mg per parą.

Propolio nederėtų vartoti sergantiems astma, taip pat bičių įgėlimams ir jų produktams alergiškiems asmenims, nes kai kuriais atvejais gali ištikti net ir anafilaksinis šokas. Bičių pikį labai atsargiai turėtų vartoti ir žmonės, geriantys kraują skystinančius vaistus, kadangi galima veikliųjų medžiagų sąveika. Prieš vartojant propolio preparatus, visada rekomenduoju pasitarti su gydytoju ar vaistininku“, – priduria vaistininkė G. Stankevičienė.