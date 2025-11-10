Penktadienio vakarą Marijampolės kultūros centre tvyrojo šventinė nuotaika – čia susirinko gausus būrys žmonių, norinčių kartu pasidžiaugti išskirtine sukaktimi. Marijampolės vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“ šventė net 55-erių metų veiklos jubiliejų – daugiau nei pusę amžiaus skleidžiamą dainos ir Sūduvos krašto grožio dvasią.
Jubiliejinis koncertas pavadinimu „Kai uždainuoju, suskamba lankos“ subūrė visus, kuriems artima daina. Scenoje netrūko nei šypsenų, nei nuoširdžių akimirkų. Kartu su šventės šeimininkais pasirodė Baraginės jaunimo kapela „Svaja“ bei Šakių kultūros centro vyrų ansamblis „Akordas“. Vakarą šiltai ir jaukiai vedė Neringa Nekrašiūtė.
„Sūduviečius“ su gražiu jubiliejumi sveikino Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis, Savivaldybės tarybos nariai bei daugybė garbingų svečių. Visi linkėjo ansambliui dar ilgų metų kūrybinio kelio ir dainų, kurios jungia praeitį, dabartį ir ateitį.
„Jau daugiau nei pusę amžiaus „Sūduvietis“ dainomis dalijasi tuo, kas svarbiausia – meile muzikai, draugyste ir mūsų krašto dvasia. Jūsų balsai lydėjo daugybę žmonių gyvenimo akimirkų, kėlė nuotaiką, stiprino bendrystę. Linkiu, kad dainos ir toliau skambėtų iš širdies, kad netrūktų kūrybinės energijos, o kiekvienas pasirodymas teiktų džiaugsmą ir jums, ir klausytojams,“ – sveikindamas ansamblį kalbėjo vicemeras Artūras Visockis.
Salėje nebuvo laisvų vietų – publika plojo stovėdama, o dainos, skambėjusios nuo scenos, tarsi pripildė visą erdvę šilumos ir vienybės. Tai buvo vakaras, kai laikas sustojo – kai suskambo ir balsai, ir širdys.
Per ilgus veiklos metus ansamblis pelnė ne vieną įvertinimą. Jam suteikta I meninė kategorija, o 2003 metais „Sūduvietis“ buvo apdovanotas prestižiniu prizu „Aukso paukštė“ nominacijoje „Geriausias vokalinis ansamblis“. Šiuo metu kolektyvui vadovauja Virginija Tulevičiūtė, kurios rūpestingas darbas ir atsidavimas padeda išlaikyti gyvą ansamblio dvasią.