Dar vienas Utenos „Juventus“ praėjusio sezono žaidėjas keliasi į Nacionalinę krepšinio lygą. Paskelbta, kad Justinas Ramanauskas rungtyniaus Vilkaviškio „Perlas Go“ ekipoje.
Anksčiau buvęs „Juventus“ narys Žygimantas Skučas taip pat persikėlė į NKL, į tą pačią „Perlas Go“ komandą.
Kauno „Žalgirio“ sistemoje augęs 24-erių gynėjas praėjusį sezoną gynė „Juventus“ garbę.
LKL 193 cm ūgio Ramanauskas fiksavo 2,3 taško ir 1,2 rezultatyvaus perdavimo statistiką, o KMT jis metė po 4,9 taško ir atliko po 2,8 rezultatyvaus perdavimo.
Dar metams vicečempionai išsaugojo trenerių kolektyvą, Mantvydą Žukauską, Titą Pažarauską ir pasikvietė Žygimantą Skučą, Tomą Stankevičių, Vytautą Mešitą, Gustą Kučinską, Jorellą Saterfieldą, Gabe’ą Quillaną, TJ Gadsdeną bei Aurimą Buškevičių.