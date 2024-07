Vasara daliai studentų – pats darbymetis. Kai kurie jų atradę daugiau laisvo laiko nuo mokslų skuba užsidirbti ir įgyti naudingos patirties, o rudenį vėl grįžti į universitetų suolus. Tačiau sėkminga studento Granto patirtis prekybos tinkle „Lidl“ liudija – jei darbdavys lankstus, galima sėkmingai dirbti ir prasidėjus mokslo metams. Kokias darbo sąlygas studentams siūlo „Lidl“ ir kuo labiausiai džiaugiasi čia dirbantys jaunuoliai?

Vilniuje esančioje „Lidl“ parduotuvėje dirbantis Grantas teigia, pirmiausia darbą šiame prekybos tinkle pasirinkęs dėl to, kad „Lidl“ suteikia galimybę dirbti lanksčiu darbo grafiku.

„Mokslo metams prasidėjus darbą puikiai sekasi derinti su studijomis ir laisvalaikiu, nes „Lidl“ prisitaiko prie mano studijų grafiko. Dėka savo vadovų, galiu dirbti puse etato tik savaitgaliais – tai leidžia visą likusią savaitę skirti studijoms ir asmeniniams pomėgiams. Toks darbo grafikas suteikia galimybę išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir mokslų bei siekti gerų rezultatų abiejose srityse“, – neabejoja jis.

Vaikinas pastebi, kad tiek jam, tiek kitiems pažįstamiems studentams, renkantis darbą be lankstaus darbo grafiko yra svarbu ir galimybė darbe išbandyti naujas skirtingas veiklas.

„Džiaugiuosi, kad kasdien galiu įgyti įvairių įgūdžių: dirbti su kasos aparatu, padėti klientams savitarnos skyriuje, užtikrinti prekių kiekį ir tvarką lentynose. Šis įvairiapusiškumas ne tik praturtina darbo kasdienybę, bet ir suteikia daug naudingos patirties, kuri gali būti pritaikoma įvairiose gyvenimo situacijose“, – įsitikinęs Grantas.

Labiausiai džiugina komanda ir klientai

Granto nuomone, darbas „Lidl“ taip pat suteikia daug įgūdžių bendraujant su klientais ir siekiant geriausių rezultatų dirbant komandoje su kolegomis.

„Kiekvieną dieną bendraujant su įvairiais žmonėmis galima išmokti, kaip geriausia spręsti įvairias kylančias situacijas, ir užtikrinti, kad klientai būtų patenkinti. Taip pat svarbu mokytis dirbti komandoje kartu su kolegomis siekiant bendrų tikslų ir palaikant vienas kitą“, – tvirtina jis.

Būtent bendrą darbą su kolegomis ir bendravimą su klientais vaikinas įvardija labiausiai šiame darbe jam patinkančiais dalykais.

„Mūsų komanda yra draugiška ir palaikanti, todėl dirbti kartu yra tikras malonumas. Bendravimas su klientais taip pat dažnai pralinksmina – kiekvieną dieną sutinku įvairių žmonių, dažnai užmezgu ryšius su nuolatiniais klientais. Toks bendravimas praturtina darbo dienas ir suteikia daug teigiamų emocijų“, – tikina Grantas.

Jis prideda, kad „Lidl“ taip pat nuolat mini įvairias šventes, organizuoja darbuotojams skirtus vidinius konkursus, komandos stiprinimo renginius. Kiekviena komanda taip pat gauna biudžetą, kurį gali panaudoti savo susigalvotai laisvalaikio veiklai.

Visiems darbuotojams – tokios pat geros sąlygos

Grantas pažymi, kad dirbti „Lidl“ jį taip pat patraukė ir ne mažiau svarbūs materialiniai aspektai: siūlomas geras atlyginimas ir papildomos naudos. Kaip pabrėžia „Lidl Lietuva“ valdybos narė ir personalo vadovė Sandra Savickienė, tiek ne pilną, tiek pilną etatą dirbantiems yra suteikiamos vienodos naudos.

„Visus darbuotojus, ar tai būtų studentai ar ne, draudžiame papildomu sveikatos draudimu, taip pat suteikiame ir kitas naudas, pavyzdžiui, 10 nemokamų gydytojo psichoterapeuto ar psichologo-psichoterapeuto psichoterapijos seansų per metus bei galimybę pasiskiepyti nemokama vakcina nuo gripo, atėjus šaltajam sezonui suteikiame vitaminų rinkinius ir kt. Šalia viso to, be abejo, suteikiame ir konkurencingiausią rinkoje atlygį“, – sako S. Savickienė.

Remiantis naujausiais portalo „Rekvizitai.lt“ duomenimis, gegužės mėnesio vidutinis „Lidl Lietuva“ darbo užmokestis siekė 2 366,72 eurus prieš mokesčius ir buvo didžiausias tarp penkių didžiųjų prekybos tinklų Lietuvoje. Vidutinis darbo užmokestis apskaičiuojamas remiantis visą kalendorinį mėnesį įmonėje pilnu etatu dirbusių darbuotojų atlyginimo duomenimis.

„Be to, parduotuvių ir logistikos centro darbuotojams aiškumo ir užtikrintumo suteikia įmonėje veikianti pakopinė algų kėlimo sistema. Ji leidžia įsivertinti, kaip artimiausiais metais didės šių darbuotojų atlyginimas. Taip pat siūlome įvairias kitas atlygio paketo stiprinimo priemones, pavyzdžiui, „Lidl“ korteles, kurias darbuotojai gali panaudoti apsipirkdami prekybos tinkle. Taip pat darbuotojai gali gauti papildomą premiją už jų rekomenduotą ir „Lidl“ sėkmingai įdarbintą draugą“, – sako S. Savickienė.

Kviečia studentus prisijungti bet kuriuo metu

Savickienė pažymi, kad „Lidl Lietuva“ nuolatos kviečia prisijungti darbo galimybėmis besidominčius studentus ir siūlo darbo vietas su lanksčiu darbo grafiku tiek parduotuvėse, tiek logistikos centre. Taip pat „Lidl Lietuva“ organizacijoje studentams yra siūlomos apmokamos praktikos vietos.

„Per daugiau nei aštuonerius veiklos Lietuvoje metus turime ne vieną pavyzdį, kuris įrodo, kad „Lidl Lietuva“ yra puiki vieta karjeros pradžiai. Mes visiems darbuotojams organizuojame seminarus, praktinius bei teorinius mokymus, taip pat visi komandos nariai turi prieigą prie nuotolinio mokymosi programų. Jaunieji kolegos itin vertina šias tobulėjimo galimybes ir jomis pasinaudoję sėkmingai tęsia karjerą „Lidl Lietuva“ įmonėje, – sako S. Savickienė.

Visus darbo „Lidl“ pasiūlymus galima rasti čia.

Šiuo metu Lietuvoje iš viso veikia 74 „Lidl“ parduotuvės 28 šalies miestuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose ir Molėtuose.