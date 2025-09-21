Statistiniai duomenys rodo, kad dirbtinio intelekto įrankiai tapo svarbia mokymosi dalimi. Skaitmeninio švietimo tarybos duomenimis, daugiau nei 80 proc. studentų visame pasaulyje jau naudojasi DI, o tik trečdalis pripažįsta – sugeneruotą tekstą ne visada tinkamai cituoja ar nurodo kaip informacijos šaltinį.
Toks požiūris kelia nerimą akademinei bendruomenei, tačiau ekspertai pabrėžia, kad tinkamai naudojamas DI gali būti ne tik rizika, bet ir galingas asistentas, padedantis mokytis greičiau ir efektyviau.
Skaičiai kalba patys už save
Pasauliniai tyrimai atskleidžia, kad DI jau tapo neatsiejama studijų dalimi. Studentai jį dažniausiai naudoja informacijos paieškai, klaidų tikrinimui ar konspektų trumpinimui. Vis dėlto tik ketvirtadalis tai daro kasdien. Jungtinėje Karalystėje skaičiai dar įspūdingesni – net 92 proc. studentų jau naudojasi DI įrankiais, kai prieš metus tokių buvo tik du trečdaliai.
Lietuvoje ši realybė jau pasiekė ir auditorijas: ir nors, pavyzdžiui, Vilniaus universitetas per pastaruosius akademinius metus pašalino 10 studentų dėl netinkamo DI naudojimo baigiamuosiuose darbuose, egzistuoja gana vieningas supratimas, kad DI niekur nedings, tiesiog reikėtų sutarti dėl korektiško šio įrankio naudojimo. Pavyzdžiui, ar konspekto sutrumpinimas yra pagalba, ar plagijavimas? O ar perrašytas tekstas, sugeneruotas įrankio, vis dar laikytinas studento darbu?
Vienas iš argumentų naudotis DI tinkamai aspektas – darbo rinka. Pasaulio ekonomikos forumo duomenimis, per ateinančius penkerius metus net 75 proc. įmonių planuoja naudoti DI savo veikloje. Tai reiškia, kad studentai, kurie išmoks su juo dirbti sąžiningai ir efektyviai, turės aiškų pranašumą bei „minkštųjų“ įgūdžių bagažą.
Išmokti atsirinkti reikiamą informaciją
Ekspertai pabrėžia, kad DI nėra tik trumpesnis kelias užduotis atlikti. Jis gali padėti lavinti kritinį mąstymą, struktūruoti idėjas, atrasti kūrybiškus sprendimus ir praplėsti požiūrį į mokymąsi. Tam būtina tinkamai suformuluoti užduotį, aiškiai išsakyti, kokio rezultato tikimasi, ir kritiškai įvertinti gautą informaciją.
„Svarbiausia, kad studentai suprastų – DI nėra tik trumpesnis kelias išvengti užduočių. Naudojamas tinkamai, jis tampa asistentu, padedančiu išmokti daugiau ir pasiruošti ateities darbo rinkai. Gebėjimas tinkamai naudotis DI padės jaunam žmogui dirbti efektyviau ir greičiau įgyti reikiamus įgūdžius“, – sako Eglė Tamelytė, „Samsung Electronics Baltics“ komunikacijos vadovė.
Studentams būtina ugdyti gebėjimą ne tik naudotis DI atsakymais, bet ir atsirinkti informaciją, patikrinti jos patikimumą bei įsisavinti ją taip, kad prireikus galėtų pritaikyti be papildomos pagalbos.
Išnaudoti DI priemones, bet nepasitikėti aklai
Universitetai jau seniai tikrina rašto darbus specialiomis programomis, galinčiomis atpažinti plagiatą, o šiandien šie įrankiai geba identifikuoti ir DI pėdsakus. Tai nereiškia, kad DI yra draudžiamas – priešingai, aukštosios mokyklos skatina ir toliau eksperimentuoti su išmaniais įrankiais ir išnaudoti visas jų siūlomas galimybes, tačiau nepamiršti sąžiningai laikytis taisyklių ir į dirbtinio intelekto generuojamą informaciją žiūrėti kritiškai.
Technologijų gamintojai taip pat siūlo sprendimus, kurie padeda studentams mokytis efektyviau ir skatina juos DI naudoti sąžiningai. „Galaxy Tab S11“ su „Galaxy AI“ tampa pagalbininku, kuris padeda studentams mokytis, o ne vien kopijuoti.
„Viena svarbiausių funkcijų – „Solve Math“. Ji ne tik pateikia atsakymą, bet ir paaiškina kiekvieną žingsnį, kad studentas suprastų sprendimo eigą. „Handwriting Help“ padeda ranka rašytus užrašus paversti tvarkingais elektroniniais konspektais. Mokymasis tampa patogesnis, o konspektai – tvarkingesni ir lengviau prieinami“, – sako E. Tamelytė.
Be to, „Galaxy AI“ padeda mokytis užsienio kalbų – tekstą galima akimirksniu išversti ar paaiškinti. Funkcija „Paieška apibraukiant“ leidžia vos vienu paspaudimu rasti papildomos informacijos apie pasirinktą objektą ar temą.
Tokios priemonės moko studentus kritiškai mąstyti ir suprasti gautą rezultatą, o ne aklai juo pasitikėti. Pasirinkimas paprastas: svarbiausia DI paversti mokymosi asistentu, kuris padeda būti efektyvesniems, greičiau įsiminti, suprasti ir pasiruošti ateities iššūkiams.