Daukšių miestelis turi kuo didžiuotis – čia duris atvėrė naujas muziejus, kuriame savo sukauptą lobyną pristato kraštietis Juozas Šeimys. Idėja brandinta ne vienerius metus, o muziejus oficialiai atidarytas per Daukšių vasaros šventę. Nors darbai dar nėra iki galo užbaigti, lankytojai jau kviečiami susipažinti su unikalia ekspozicija.
Norintys aplankyti muziejų gali registruotis telefonu +370 616 75 471 darbo dienomis nuo 9 iki 17 val. Muziejus įsikūręs adresu Sodybinės g. 3, Daukšiai, Marijampolės sav.
Juozas Šeimys – žinomas Daukšių krašto tyrinėtojas, daugelį metų besidomintis runų rašmenimis, senovės simboliais bei archeologiniais radiniais. Jo kolekcijoje – akmenys su paslaptingais ženklais, įvairūs senoviniai daiktai, atrasti Daukšių apylinkėse, bei eksponatai, atskleidžiantys tolimos praeities paslaptis.
Svarbiausi atradimai sugulė į dvi knygas – „Egiptas, skitai, lietuviai runomis“ (2006) ir „Nojaus ugnis runose“ (2023). Pasak autoriaus, šios knygos yra bandymas parodyti, kaip mūsų protėviai galėjo bendrauti rašmenimis, artimais germanų ir Skandinavijos runoms.
Ekspoziciją papildė vietos dailininko Jono Glavecko sienų tapyba – piešiniuose įamžintos senovės legendos ir simboliai, suteikiantys muziejui ypatingos atmosferos.
„Tokie žmonės kaip Juozas Šeimys įrodo, kad net mažame miestelyje gali gimti didelės idėjos. Naujas muziejus ne tik praturtina mūsų krašto kultūrinį gyvenimą, bet ir kviečia kiekvieną iš naujo atrasti mūsų istoriją. Tai vieta, kurioje praeitis tampa gyva“, – sakė Marijampolės vicemeras Artūras Visockis.
Muziejus taps ne tik istorijos saugotoju, bet ir vietos bendruomenės susitikimų centru. Čia planuojama rengti edukacijas, bendruomenės šventes, o svečiai galės pasimėgauti ir tradiciniais vietos patiekalais.