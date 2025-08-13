Vairuotojo pažymėjimo gyvenime neturėjęs Turkmėnistano pilietis Kalvarijos pasieniečiams pateikė, įtariama, suklastotą neva savo šalyje išduotą vairuotojo pažymėjimą.
Pirmadienio vakare VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kalvarijos pasienio užkardos pareigūnai ties Cyrailės kaimu (Kalvarijos sav.) patikrinti sustabdė automobilį „Toyota Prius“ su lenkiškais valstybinio numerio ženklais. Jį vairavo 27-erių Turkmėnistano pilietis, turintis leidimą gyventi Lenkijos Respublikoje.
Be kitų dokumentų, „Toyotos“ vairuotojas pasieniečiams pateikė ir neva savo šalyje gautą vairuotojo pažymėjimą. Jį apžiūrėjusiems VSAT pareigūnams kilo įtarimų dėl šio dokumento, išduoto esą 2016 m. birželį ir galiojančio 10 metų, autentiškumo. Nuodugniau jį ištyrę, Kalvarijos pasieniečiai nustatė, kad dokumentas pagamintas ne pagal vertybinių popierių gamybos reikalavimus. Tai leido padaryti prielaidą, kad pateiktas vairuotojo pažymėjimas – visiška klastotė.
Kalvarijos užkardos pasieniečiai taip pat nustatė, kad užsienietis teisės vairuoti transporto priemonę niekada ir nebuvo įgijęs.
Už tai jam surašė administracinio nusižengimo protokolą ir skyrė 300 eurų baudą bei poveikio priemonę – specialiosios teisės pusmečiui atėmimą (galimybę įgyti teisę vairuoti transporto priemones).
Turkmėnistano pilietį pasieniečiai sulaikė 48 valandoms.
Dėl dokumento suklastojimo ar disponavimo juo Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Jam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros Marijampolės apylinkės prokuratūros prokuroras. Už šią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda, laisvės apribojimas, areštas arba laisvės atėmimas iki ketverių metų.
Artimiausiu metu bus nuspręsta, kokią kardomąją priemonę užsieniečiui skirti.
Automobilis „Toyota Prius“ perduotas vairuotojo įgaliotam asmeniui, pateikusiam reikiamus kelionės dokumentus ir teisę valdyti transporto priemones.