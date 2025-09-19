Šiandien, rugsėjo 19 d. nuo 12.00 iki 16.00 val. dėl sistemos atnaujinimo darbų seniūnijose ir Savivaldybės administracijoje (J. Basanavičiaus a. 1, Marijampolė) nebus galimybės tvarkyti klausimų, susijusių su socialinėmis paslaugomis ir pinigine parama – šildymo kompensacijomis, pašalpomis, išmokomis vaikams, tikslinėmis kompensacijomis, parama mirties atveju, vienkartinėmis išmokomis, renovacija ir kt.
Nuo pirmadienio, rugsėjo 22 d. 8.00 val. paslaugos vėl bus teikiamos įprastai.
Ačiū už supratingumą.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija