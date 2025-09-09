Varėnos pasieniečiai Kauno rajone sulaikė Lietuvos pilietį, neteisėtai gabenusį 10 jokių dokumentų neturėjusių afrikiečių. Pirminiais duomenimis, migrantai iš Somalio, Eritrėjos ir Sudano atkeliavo į Baltarusiją, iš kurios, neteisėtai perėję valstybės sieną, įsibrovė į Latviją. Manoma, kad vedlio pagalba užsieniečiai mėgino pasiekti vieną iš Vakarų Europos šalių.
Penktadienį VSAT Varėnos pasienio rinktinės Kriminalinės žvalgybos skyriaus pareigūnai, tikrindami gautą informaciją, ties Ilgakiemio kaimu (Kauno r.) pastebėjo baltos spalvos krovininį automobilį „Mercedes-Benz Sprinter“. Įtarus kad juo gali būti gabenami neteisėti migrantai, buvo nuspręsta mersedesą su lietuviškais valstybinio numerio ženklais sustabdyti ir patikrinti. Informacija visiškai pasitvirtino: automobiliu, skirtu kroviniams, o ne keleiviams gabenti, važiavo būrelis svetimšalių.
Mersedesą vairavo 24-erių Kalvarijos savivaldybės gyventojas. O ant automobilio grindų sėdėjo 10 afrikiečių – pirminiais duomenimis, 18–20 metų vyrai ir 19–26 metų moterys. Vienas iš migrantų prisistatė esąs Sudano, dvi – Eritrėjos, kiti septyni – Somalio piliečiais. Nė vienas jų neturėjo asmens tapatybę bei pilietybę patvirtinančių, juo labiau – teisę atvykti į ES suteikiančių dokumentų.
Pirminiais duomenimis, afrikiečius vairuotojas įlaipino Latvijos pasienyje. Ten migrantai atsidūrė, neteisėtai kirtę sieną iš Baltarusijos, į kurią atkeliavo iš savo šalių. Pasinaudodami vedlio paslaugomis, jie tikėjosi per Lietuvą pasiekti Lenkiją, o iš ten – kurią nors iš Vakarų Europos valstybę.
Vairuotoją ir neteisėtus migrantus VSAT pareigūnai sulaikė. Užsieniečiai buvo laikinai apgyvendinti vienoje iš pasienio užkardų.
Migrantus per Lietuvą gabenęs vairuotojas pasieniečius tikino, neva už tai, kad afrikiečius nugabens iki Lenkijos pasienio, jis būtų gavęs viso labo 200 eurų atlygį.
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną iš savanaudiškų paskatų VSAT Varėnos pasienio rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas, kuriam vadovauja Kauno apygardos prokuratūros 2-ojo baudžiamojo persekiojimo skyriaus prokuroras.
Už tokią nusikalstamą veiką įstatyme numatyta bauda arba laisvės atėmimas iki aštuonerių metų.
Neteisėtus migrantus gabenęs vyras buvo uždarytas į areštinę, o po apklausos paleistas skyrus kardomąsias priemones – dokumentų paėmimą ir rašytinį pasižadėjimą neišvykti.
Šiemet per 8 mėn. Lietuvos pasieniečiai sulaikė 744 neteisėtus migrantus, gabentus iš Latvijos arba savarankiškai iš ten vykusius per mūsų šalį (pernai jų buvo 479). Tarp jų daugiausia buvo Somalio (294), Afganistano (81), Eritrėjos (46) ir Alžyro (39) piliečių. Tuo tarpu 2024 m. dominavo neteisėti migrantai iš Afganistano (141), Indijos (61), Sirijos (37) ir Somalio (34).
Dėl neteisėto žmonių gabenimo per valstybės sieną VSAT pareigūnai per šių metų 8 mėn. pradėjo 46 ikiteisminius tyrimus. 2024 m. jų buvo 43, 2023 m. – 76.