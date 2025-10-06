Nors dar ruduo, tačiau laikas nepastebimai bėga, o kartu su juo artėja ir didžiosios metų šventės. Netrukus šventinė nuotaika pasibels į mūsų namus ir širdis, įsisuksime į malonių kalėdinių rūpesčių sūkurį.
Kaip ir kasmet, norisi, kad šį laukimo laikotarpį Vilkaviškis pasitiktų šviesiai ir viltingai – pasipuošęs žibančiomis girliandomis, spindinčiais langais ir šventiniu šurmulio jausmu. O kokios gi Kalėdos be gražiausio jų simbolio – eglutės!
Vilkaviškio miesto seniūnija kreipiasi į rajono gyventojus ir kviečia prisidėti prie šventinės nuotaikos kūrimo – padovanoti žaliaskarę eglutę, kuri, kaip ir kasmet, taps pagrindine miesto šventės puošmena J. Basanavičiaus aikštėje.
Gyventojai, galintys ir norintys pasiūlyti eglę, kviečiami susisiekti su Vilkaviškio miesto seniūnija.
Tel. 0 686 73 918 arba (0 342) 66 049.