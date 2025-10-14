Praėjusį penktadienį viena iš Marijampolės savivaldybės gimnazijų minėjo ypatingą sukaktį – net 50 metų gyvavimo jubiliejų! Šventinis koncertas, simboliškai pavadintas „Draugų būryje“, sukvietė visus, kuriems ši gimnazija brangi – mokinius, mokytojus, buvusius bendruomenės narius ir svečius iš kitų mūsų savivaldybės mokyklų.
Scenoje skambėjo Rimanto Stankevičiaus progimnazijos 6–7 klasių mergaičių ansamblio dainos (mokytoja Žydrūnė Zubrickienė). Nuoširdžiai pasirodė ir „Ryto“ progimnazijos vaikinų ansamblis, kuris ne tik atliko dainą, bet ir palinkėjo jubiliatams daugybės gražių akimirkų bei kūrybinės sėkmės.
Į šventinį koncertą įsiliejo ir Rygiškių Jono gimnazijos choras, vadovaujamas mokytojos Audronės Stočkuvienės, kurio atliekamos dainos pripildė salę vienybės jausmo.
Marijampolės meno mokykla taip pat nuoširdžiai sveikino jubiliatus – šokiu dalijosi mokytojos Dainos Misiukevičienės vadovaujamos šokėjos, o dailės skyrius padovanojo ypatingą dovaną – jaunosios menininkės Ievos Charžauskaitės kurtą keramikos skulptūrą (mokytoja Aušra Šuliokienė).
Šventės šeimininkai – Sūduvos gimnazijos mokiniai taip pat nestokojo kūrybingumo ir talento. Scenoje pasirodė Danutės Klevienės vadovaujami atlikėjai, kurie savo pasirodymu sukūrė ypatingą šventės atmosferą ir sužavėjo publiką nuoširdumu bei jaunatviška energija.
Šventės akimirkos parodė, kokia stipri, vieninga ir draugiška yra Marijampolės mokyklų bendruomenė. Džiaugsmu ir šiluma dalijosi visi – nuo jauniausiųjų iki ilgamečių pedagogų. Tokie susitikimai įkvepia, sujungia ir primena, kad svarbiausia – būti draugų būryje, kai švenčiame bendrą kelią, pasiekimus ir gražią ateitį, kuri dar laukia priešakyje.