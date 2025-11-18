Šiandien Draugystės g. 27 daugiabučio gyventojai sulaukė gražaus įvertinimo – juos aplankė Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, vicemeras Valdas Tumelis ir Savivaldybės administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis, kurie bendruomenei perdavė Metų renovacijos apdovanojimą.
Šis daugiabutis LR Aplinkos ministerijos ir APVA konkurse pripažintas vienu iš geriausių modernizavimo pavyzdžių Lietuvoje. Tai įvertinimas, parodantis, kad bendruomenės pasirinktas kelias buvo teisingas – pokytis įgyvendintas atsakingai, o rezultatas matomas kasdien.
Pasak mero Povilo Isodos, didžiausia šio projekto nauda tenka patiems gyventojams: namas tapo šiltesnis, energetiškai taupesnis ir gerokai estetiškesnis. Tai pokytis, kurį žmonės jaučia ne tik sąskaitose, bet ir kasdienėje gyvenimo kokybėje.
Marijampolėje jau atnaujinti 102 daugiabučiai, o šilumos energijos sutaupymai juose siekia iki 63 proc. Dar 33 daugiabučiai jau pradėjo modernizavimo darbus. Tai kryptingas žingsnis į tvaresnę, šiltesnę ir patogesnę gyvenimo aplinką visiems miesto gyventojams.