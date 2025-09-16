Marijampolės savivaldybės delegacija – vicemeras Ričardas Bagdanavičius ir Administracijos direktorius Nerijus Mašalaitis – praėjusį savaitgalį lankėsi Bergiš Gladbache. Šis Vokietijos miestas yra ilgametis Marijampolės partneris: bendradarbiavimo sutartis pasirašyta dar 1989 m., tad draugystei jau daugiau kaip trisdešimt penkeri metai.
Pagrindinis vizito tikslas buvo sudalyvauti Bergiš Gladbacho kultūros festivalyje ir atsisveikinti su kadenciją baigiančiu miesto meru Franku Steinu. Tai buvo šilta ir draugiška akimirka, liudijanti, kad per ilgus metus tarp mūsų miestų užsimezgę ryšiai yra tikri ir gyvi.
Marijampolės delegacija bendravo su vokiečiais, pasakojo apie mūsų kraštą ir grožį, atsispindintį nuotraukose. Sulaukta daugybės komplimentų, o kai kurie svečiai net pažadėjo artimiausiu metu aplankyti Marijampolę. Džiaugsmą suteikė ir susitikimas su Vokietijoje gyvenančiais lietuviais – jie tapo tiltu tarp abiejų šalių, primenančiu, kad ryšys su gimtaisiais namais niekada nenutrūksta. Smagu, kad kai kurie iš jų jau suplanavę sugrįžti gyventi į Lietuvą.
Vizito metu užmegzti nauji kontaktai, atversiantys galimybes bendradarbiauti sporto, kultūros, švietimo ar kitose srityse. Delegacija aplankė sporto centrą, susipažino su miesto istorija, architektūra ir iškiliais žmonėmis.
Įdomi patirtis laukė ir politinėje plotmėje – vizito metu Bergiš Gladbache vyko mero, miesto tarybos ir regiono tarybos rinkimai, tad Marijampolės atstovai galėjo iš arti stebėti demokratinius procesus.
Iš šio vizito delegacija grįžo praturtėjusi naujomis idėjomis, vertingais kontaktais ir dar stipresniu tikėjimu, kad draugystė tarp Marijampolės ir Bergiš Gladbacho miestų turi tvirtą pagrindą ir gražią ateitį.