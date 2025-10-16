Kauno „Žalgirio“ dubleriai (4-1) ir toliau demonstruoja sėkmingą žaidimą Nacionalinės krepšinio lygos („URBO-NKL“) starte. Juodkalniečio Maksimo Brnovičiaus pakylėta Roko Kondratavičiaus vadovaujama ekipa išvykoje 96:84 (29:23, 24:19, 26:25, 17:17) pranoko Šakių „Vyčio-VDU“ (2-2) krepšininkus.
Likus 2,5 minutės iki pirmojo kėlinio pabaigos jaunieji žalgiriečiai atsilikinėjo 2 taškais (21:23), tačiau tuomet surengė 6,5 minutės atkarpą 20:7 ir susikrovė dviženklį pranašumą (41:30), kurį išsaugojo iki pat pertraukos (53:42).
Kauniečiai tęsė gerą žaidimą ir trečiajame ketvirtyje, kai likus 3 minutėms iki lemiamos atkarpos pradžios padidino atotrūkį nuo šeimininkų iki 16 taškų (70:54).
Per likusį laiką „Žalgiris-2“ varžovų neprisileido ir įsirašė ketvirtąją pergalę „URNO-NKL“ čempionate (96:84).
Nugalėtojų gretose Raupelis (8/9 dvit.) ir Brnovičius (5/7 dvit., 2/5 trit.) pelnė po 16 taškų.
Raupelis taip pat pridėjo 6 atkovotus ir 2 perimtus kamuolius bei surinko 24 naudingumo balus.
Šakių komandoje rezultatyviausiai žaidė Augustinas Mikštas, sumetęs 21 tašką (3/8 dvit., 4/7 trit., 3/4 baud.). Puolėjas taip pat sugriebė 5 kamuolius.
„Vytis-VDU“: Augustinas Mikštas 21 (3/8 dvit., 4/7 trit., 5 atk. kam.), Kajus Leliukas 20 (9/12 dvit., 7 atk. kam., 5 rez. perd., 25 naud.), Rokas Jocys 16 (6/8 dvit., 1/6 trit.), Gabrielius Čelka 15 (6/6 dvit., 7 atk. kam., 6 rez. perd., 27 naud.), Jokūbas Rubinas 9 (2/4 trit.).
„Žalgiris-2“: Maksimas Brnovičius (5/7 dvit., 2/5 trit.) ir Nedas Raupelis (8/9 dvit., 6 atk. kam.) po 16, Ignas Štombergas 13 (5/11 dvit., 3/8 baud., 6 atk. kam., 3 per. kam.), Majus Bulanovas 10 (2/4 trit.), Kajus Mikalauskas 9 (3/5 trit.), Jokūbas Rudaitis 7 (7/10 baud., 6 atk. kam.).