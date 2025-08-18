Ekonomikos ir inovacijų ministerija (EIMIN), skatindama atvykstamąjį turizmą į Lietuvą, skyrė 78 tūkst. eurų investicijų 21 atvykstamojo turizmo kelionių organizatorių ir turizmo asociacijų projektui. Šis finansavimas projektų vykdytojams leis aktyviai dalyvauti užsienyje vyksiančiose tarptautinėse parodose ir tarptautiniuose verslo renginiuose bei pristatyti užsienio šalyse Lietuvą kaip ypač patrauklią turistams valstybę.
„Turizmo skatinimas – tai vienas iš EIMIN Lietuvos ekonomikos transformacijos plano „START“ prioritetų. Į Lietuvą atvykstantys užsienio turistai atneša reikšmingų pajamų šalies verslams įvairiuose sektoriuose: nuo apgyvendinimo, maitinimo ir transporto iki kultūros ir pramogų. Todėl investuodami į atvykstamojo turizmo projektus ne tik užtikriname didesnį Lietuvos matomumą pasaulyje, bet ir suteikiame ilgalaikę naudą verslams mūsų šalyje“, – sako ekonomikos ir inovacijų viceministrė Agila Barzdienė.
Pagal priemonę „Vystyti turizmo infrastruktūrą ir plėtoti rinkodaros priemones“ finansavimas skirtas turizmo verslams, asociacijoms ir organizacijoms, kurios planuoja aktyviai dalyvauti tarptautiniuose turizmo renginiuose. Didžiausia vienam projektui finansuoti skirta suma – 4 tūkst. eurų.
Didelė dalis finansavimą gavusių projektų orientuoti į naujų verslo ryšių paiešką, partnerysčių mezgimą bei ilgalaikį bendradarbiavimą su užsienio turizmo sektoriaus atstovais, taip pat dalyvavimą pasaulinio masto turizmo parodose visame pasaulyje.
Gautu finansavimu bus pristatoma Lietuva kaip patraukli kelionių kryptis, supažindinamos užsienio rinkos su Lietuvos turizmo infrastruktūra, kultūriniais ir pažintiniais maršrutais, tvaraus ir konferencinio turizmo galimybėmis. Šiomis investicijomis bus skatinamas ir tematinis turizmas – pavyzdžiui, sveikatinimo paslaugų populiarinimas.
Pernai pagal šią priemonę buvo pateikta 18 paraiškų. Projektų vykdytojai dalyvavo 35 renginiuose, kurie vyko įvairiose Europos ir pasaulio šalyse.
Priemonė įgyvendinama valstybės biudžeto lėšomis.