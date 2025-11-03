Spalio 22 d. vyko Marijampolės savivaldybės administracijos Eismo saugumo komisijos posėdis.
Supažindiname gyventojus su jo metu priimtais nutarimais.
Nutarta:
- įrengti kelio ženklus Nr. 303 „Motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas“ prie Igliaukos, Daukšių, Gudelių miestelių bei Varnupių ir Riečių kaimų kapinių įvažiavimų;
- leisti įsirengti sferinį kelio veidrodį savo lėšomis Darbininkų ir Gėlių gatvių sankirtoje, Puskelnių k., Marijampolės savivaldybėje;
- įsukime iš P. Armino g. į Teatro g., Marijampolėje, atlikti geltonos siauros ištisinės linijos (Nr. 1.4) ženklinimo darbus gatvės bortelio viršuje, o kitoje kelio pusėje (prie P. Armino g. 4, Marijampolė, žemės sklypo ribos) įrengti kelio ženklą Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ su papildoma lentele Nr. 806 „Galiojimo zona į priekį“;
- įrengti kelio ženklus Nr. 329 „Ribotas greitis“ prieš visas stacionarias eismo priežiūros priemones Marijampolės mieste.;
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija