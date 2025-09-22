Gamintojams kasmet pristatant vis naujus telefonų modelius, dažnam kyla klausimas – ar tikrai jau atėjo metas atsinaujinti savo įrenginį? Vieni telefonus keičia kasmet, kiti tuo pačiu išmaniuoju naudojasi net dešimtmetį.
Vis tik ekspertai pabrėžia, kad telefono tarnavimo laiką lemia ne tik jo fizinė būklė, bet ir gamintojo teikiami atnaujinimai bei ryšio technologijų pokyčiai, rašoma „Bitės“ pranešime žiniasklaidai.
„Šiuo metu vien mūsų tinkle senų telefonų priskaičiuojame apie 4 tūkstančius. Tarp jų galima rasti net prieš 20 metų pagamintų modelių. Daugiau kaip tūkstantis senų telefonų tebesinaudoja senąja 2G ryšio technologija, visi kiti – tiek 2G, tiek 3G ryšiu, kuris Lietuvoje išjungiamas šįmet“, – pasakoja Arūnas Mickevičius, „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius.
Pokyčius pajus išjungus 3G
Tarp populiariausių senų telefonų Lietuvoje ne tik „Nokia“, bet ir kitų žinomų gamintojų, kaip „Samsung“, „Huawei“ ir net „Vodafone“ išmanieji. Netrūksta ir mažiau žinomų gamintojų iš Kinijos ar kitų šalių.
„Nors seni telefonai atlieka savo pirminę funkciją – skambinti, vis dėlto jie jau nebeatitinka šiuolaikinio ryšio poreikių. Dabar išmanieji telefonai tiesiog neatsiejami nuo interneto ryšio ir jo teikiamų galimybių. Pavyzdžiui, kasdien „Bitės“ klientai naujos kartos 5G tinkle išnaršo daugiau kaip 750 tūkst. gigabaitų mobiliųjų duomenų – tokio kiekio užtektų 250 tūkst. HD raiškos filmų ar 150 mln. dainų. Duomenų naudojimas tik auga ir toliau augs“, – pasakoja Mindaugas Rauba, „Bitės“ technologijų direktorius.
Technologijų direktoriaus teigimu, senų telefonų naudojimas itin opus dėl šiais metais Lietuvoje išjungiamos senosios 3G ryšio technologijos. Išmanieji, nepalaikantys nei 4G, nei naujos kartos 5G ryšio, išjungus 3G galės naudotis tik dar senesne 2 ryšio technologija. Tai reiškia, kad senus telefonus turintys žmonės negalės naudotis sparčiu internetu, o tik – skambinti ar siųsti trumpąsias žinutes (SMS).
„Nors senosios 3G ryšio technologijos išjungimas tiesiogiai paveikia tarsi ir nedidelę dalį Lietuvos žmonių, vis dėlto pasitaiko įvairių situacijų. Pavyzdžiui, žmogus negali naudotis gerokai spartesniu ir modernesniu 4G ar naujos kartos 5G ryšiu, nes turi ne tik seną telefoną, bet ir seną SIM kortelę. Fiksavome kelis atvejus, kai žmonės turėjo gana naujus telefonus ir naujas SIM korteles, tačiau telefono nustatymuose buvo pasirinkę naudotis tik 3G ryšiu“, – vardina vienas skaitmeninių paslaugų bendrovės „Bitė“ vadovų.
Turintiems senesnes kaip 10 metų SIM korteles rekomenduojama nedelsiant jas atsinaujinti, kad ir toliau galėtų mėgautis visais interneto privalumais. Šiuo metu 3G ryšys jau visiškai išjungtas Klaipėdos apskrityje, iki rugsėjo pabaigos jo nebeliks ir Šiaulių, Telšių bei Tauragės apskrityse. Lietuvoje senoji 3G ryšio technologija bus išjungta iki gruodžio 1 dienos.
Atsinaujinimo poreikį išduoda sulėtėjęs veikimas
Pasak M. Raubos, dabartiniai išmanieji telefonai gana sparčiai pasensta, tad įrenginio atnaujinimo poreikį gali išduoti vos keletas dalykų.
„Įprastai išmanusis telefonas puikiai veikia bent 2–3 metus, jei jis nėra fiziškai pažeistas. Vėliau jo veikimas pradeda lėtėti, nors toks įrenginys gali tarnauti ir iki 5 metų ar ilgiau. Visgi, viskas priklauso nuo naudojimo įpročių – ar telefonas dažnai buvo laikomas karštyje, kaip buvo kraunama baterija, ar jis buvo naudojamas intensyviai“, – aiškina „Bitės“ technologijų direktorius.
Kiek pavyks naudoti telefoną, priklauso ir nuo jo gamintojo leidžiamų programinės įrangos atnaujinimų. Pavyzdžiui, „Apple“ savo įrenginius paprastai palaiko 6–8 metus pagrindinėmis programinės įrangos versijomis, o saugumo atnaujinimus tiekia šiek tiek ilgiau. „Samsung“ telefonai gauna bent 5–7 metų palaikymą, priklausomai nuo modelio klasės, o svarbius saugumo patobulinimus tiekia šiek tiek ilgiau.
„Gamintojo atnaujinimų pabaiga yra labai aiškus signalas, kad telefoną jau pavėlavote pakeisti ir tai padaryti reikia kuo skubiau. Nepalaikomas įrenginys tampa mažiau saugus ir riboja galimybes naudotis naujausiomis programėlėmis. Taip pat telefoną verta atsinaujinti, jei jis nuolat stringa, baterija greičiau išsikrauna, nebepakanka atminties ar mechaniniai pažeidimai nebeleidžia patogiai juo naudotis“, – pažymi M. Rauba.
Ekspertas primena, kad šiuolaikiniai telefonai yra ne tik bendravimo priemonė, bet ir kasdien naudojamas įrankis. Daug žmonių telefonu jungiasi prie banko sąskaitų, atsiskaito parduotuvėje su telefone veikiančia skaitmenine pinigine, naudoja „Smart-ID“ ar mobilųjį parašą, perka viešojo transporto bilietus ar jungiasi prie e. sveikatos sistemos. „Jei telefonas lėtai veikia ar nebepalaiko naujų programėlių, šios paslaugos tampa sunkiai pasiekiamos, o kartais – visai neprieinamos“, – sako technologijų profesionalas M. Rauba.