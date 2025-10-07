Spalio 3-ąją Marijampolėje nugriaudėjo jau trečioji „Ekstremali naktis“. Šį kartą renginys kito – jame buvo surengta automobilių paroda ir tradicinis naktinis pasivažinėjimas miesto gatvėmis. Organizacijos „Jaunimas YRA“ prezidentas Justas Mažėtis džiaugiasi, kad nors šiemet renginys vyko kitokiu formatu nei įprastai, sulaukė itin daug dėmesio.
Pirmąjį spalio penktadienį į Marijampolės kultūros centro aikštelę sugužėjo ne tik vietos gyventojai, bet ir svečiai iš Kauno, Vilniaus, Prienų, Alytaus, Vilkaviškio, Kalvarijos ir net Latvijos. Renginio tikslas paprastas, tačiau automobilių entuziastams ypatingas – laikas bendraminčių kompanijoje ir galimybė ne tik pasidžiaugti vieni kitų išpuoselėtais automobiliais, bet ir sudalyvauti įvairiuose turnyruose.
Daugiau nei šimtas dalyvių vakaro metu kovojo dėl griausmingiausio išmetimo dyzelinių ir benzininių automobilių kategorijose, aiškinosi pas ką garsiausiai groja muzika, kuris automobilis universalų/hečbekų, sedanų ir kupė kategorijose yra žemiausias, kuriam automobiliui priklauso tvarkingiausio variklio skyriaus titulas.
Su publikos pagalba pavyko išrinkti ir transporto priemonę, kurios ratai išpuoselėti labiausiai, apdovanotas publikos numylėtinis, organizatorių favoritas, išaiškintas automobilio parkavimo asas, vakaro šlageris ir išrinktas aktyviausias automobilių entuziastų klubas.
Šių metų „Ekstremalioje naktyje“ netrūko ir naujovių – prie vakaro prisijungė jaunieji mikroautomobilių vairuotojai. „Pavyko sukviesti net 30-ies mikroautomobilių vairuotojus ir dvigubai daugiau jų gerbėjų, todėl renginys tapo dar spalvingesnis. Mūsų siekis – skatinti jaunesnio amžiaus eismo dalyvius prisidėti prie atsakingos automobilių kultūros puoselėjimo ir visos šios didelės, gražios bendruomenės“, – sako asociacijos „Jaunimas YRA“ vadovas Justas Mažėtis.
Mikroautomobiliai varžėsi keturiose rungtyse: galingiausios audio sistemos, parkavimo aso, publikos numylėtinio ir vakaro šlagerio.
Vakarą vainikavo naktinis pasivažinėjimas miesto gatvėmis. Apie 70 automobilių kolona keliavo 15 kilometrų ruožu. Dalyviai kelionės metu laikėsi visų kelių eismo taisyklių, neatlikinėjo pavojingų manevrų ar veiksmų, kurie yra pripažįstami chuliganiškais.
Viso renginio ir naktinio pasivažinėjimo tikslas – pademonstruoti, kad net ir paties garsiausio ar galingiausio automobilio vairuotojas gali elgtis atsakingai bei rūpintis ne tik savo, bet ir aplinkinių saugumu.
Projektas dalinai finansuojamas Marijampolės savivaldybės lėšomis.