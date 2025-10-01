Marijampolės savivaldybės administracija informuoja, kad spalio 3 d. (ketvirtadienį) nuo 16:30 val. iki 00:00 val. Marijampolės kultūros centro automobilių stovėjimo aikštelėje vyks renginys „Ekstremali naktis“.
Dėl renginio:
- nuo 17:00 val. iki 00:00 val. aikštelėje bus ribojamas transporto priemonių eismas;
- jau spalio 2 d. vakare dalis aikštelės, arčiau Kauno gatvės, bus aptverta „STOP“ juosta.
Prašoma iš anksto atsižvelgti į šiuos pakeitimus planuojant automobilių statymą.
Šaltinis: Marijampolės savivaldybės administracija