Europos liaudies partijos (ELP) frakcijos vicepirmininkė Rasa Juknevičienė trečiadienį Kretoje pristatydama kolegoms frakcijos prioritetus užsienio reikalų ir saugumo srityje apžvelgė situaciją Europos žemyne bei pasaulio politikoje ir išskyrė svarbiausius aspektus.

„Vieną kartą Vakarai jau suklydo, diagnozuodami Putino politiką. Pritariu tam. Ši klaida stipriai prisidėjo, kad šiandien Europos žemyne vyksta kruvinas karas ir tai, kad europiečių laukia nelengva Putino žiema“, – sakė EP narė.

Kalbėdama ji pažymėjo, kad nuo vasario 24 dienos įvyko neįtikėtini pokyčiai mūsų pačių mąstysenoje.

„Pamenu savaitę iki karo, kai Ukraina jau prašė mūsų rezoliucijos su straipsniu apie ES kandidatės statusą. Tuomet daugumai toks prašymas atrodė beveik kaip iš kosmoso. Šiandien tai jau nuspręsta ir Europos liaudies partijos lyderystė čia buvo svarbi“, – akcentavo R. Juknevičienė.

Ji svarstė, kokius prioritetus būtume dėlioję, jei Putinas būtų paėmęs Ukrainą per tris dienas, kaip planavo, taip pat – kokia būtų Europa, koks būtų pasaulis?

„Taip, šiandien jau žinome tuos baisumus, kurių dar nežinojom vasarį, laukia naujos atakos. Tačiau atvertas pūlinys yra perspektyva pasveikti. Jį reikia išvalyti, reikia stiprių vaistų pažeistiems audiniams. Tačiau daug blogiau būtų, jei pūlinys plėstųsi ir putinizacijos infekcija užvaldytų didelę dalį Europos žemyno“, – teigė R. Juknevičienė.

Rusijos karas prieš Ukrainą yra ir mūsų karas

Pasak europarlamentarės, svarbiausia sutarti, kad Rusijos karas prieš Ukrainą yra ir mūsų karas, Rusija nėra ta galybė, kurios mes turime bijoti.

„Ukraina yra viena iš kertinių viso Europos žemyno valstybių, kuriai privalome padėti tapti laisvės ir demokratijos flagmanu visame regione, įskaitant Baltarusiją ir Rusiją“, – pažymėjo ELP frakcijos vicepirmininkė.

Jos įsitikinimu, šiuo metu vyksta antrasis buvusios SSRS imperijos byrėjimo etapas.

„Jis neišvengiamas, todėl ES turi būti pasiruošusi priimti šį Europos suvienijimo iššūkį“, – sakė R. Juknevičienė.

Be to, anot EP narės, turime sutarti, kokią Rusiją norime matyti po to, kai Ukraina laimės šį karą. Ji pasiūlė priimti drąsų iššūkį ir padaryti viską, kad Rusija taptų neagresyvia, normalia valstybe, galinčia pretenduoti į demokratinį vystymąsi. Tai yra būtina sąlyga visos Europos saugumui.

R. Juknevičienė taip pat teigė, jog turime siekti teisingumo – tam būtina sukurti specialų tribunolą dėl agresijos nusikaltimų. Kitaip mūsų žodžiai “Niekada daugiau” bus tušti.

Kalbėdama apie prioritetus dėl Ukrainos, ji pažymėjo, kad šaliai reikia padėti laimėti karą prieš Rusiją kuo greičiau, todėl turi būti teikiama visa įmanoma karinė pagalba. Be to, Ukrainai reikalinga atstatymo ir atsigavimo pagalba ir suteikta narystė ES ir NATO artimiausiu įmanomu laikotarpiu.

Dėmesys Kinijai ir Afrikai

Savo kalboje R. Juknevičienė taip pat skyrė dėmesio ES vystymosi ir plėtros temai.

„Vakarų Balkanai ir kitos Rytų partnerystės šalys – tai abu regionai, kurie yra vienodai svarbūs mums patiems“, – sakė ELP frakcijos vicepirmininkė.

Ji teigė, jog ateityje Europos Sąjunga turi pati reformuotis, kad institucijos būtų pasirengusios plėtrai. Be to, reikia keisti sprendimų priėmimo mechanizmą Taryboje. Pasak europarlamentarės, ES yra žmogaus teisių, laisvės ir demokratijos bastionas.

Apžvelgdama santykius su Kinija, R. Juknevičienė pabrėžė, kad svarbūs du momentai: pirma, ES ir JAV požiūris ir veiksmai turi būti sukoordinuoti. Antra, Taivanas yra Azijos Ukraina.

„Demokratinio Taivano svarba Azijai yra tokia pat, kaip Ukrainos likimas Europos žemyno saugumui ir demokratijai“, – pažymėjo ji.

Ji taip pat savo kalboje išskyrė Afriką, kaip tradiciškai vieną iš svarbių Europos liaudies partijos prioritetų.

„Rusijos karas atskleidė, kad dezinformacija, melas veikia. Rusijai pavyko paskleisti savo melą apie nacius Ukrainoje daugelyje Afrikos valstybių, Lotynų Amerikoje, Azijoje. Ir dabar Kremlius tuose žemynuose bando telkti antivakarietišką koaliciją“, – sakė R. Juknevičienė.

Todėl, jos teigimu, „mes turime būti stipresni ir patrauklesni“.

Nugalėjus Putiną Ukrainoje, pasikeis situacija ir šiose pasaulio dalyse, tačiau tai nereiškia, kad mes neturime atlikti savo namų darbų.

ES turi žymiai rimčiau žiūrėti į savo gynybinius pajėgumus

Kalbėdama apie saugumo ir gynybos politikos dimensiją EP narė pabrėžė, kad Rusijos karas prieš Ukrainą parodė, kad ES nėra pajėgi atremti rimtų konvencinių grėsmių.

„Europos žemyne svarbiausią vaidmenį suvaidino JAV ir Didžioji Britanija. Suomija ir Švedija stoja į NATO. Tai parodė, ką apie saugumo situaciją Europoje mano piliečiai“, – sakė R. Juknevičienė.

Pasak jos, anksčiau daug buvo kalbėta apie Europos kariuomenę, tačiau šiandien Europa turi kariuomenę – tai Ukrainos kariuomenė.

„Neišvengiamai tai pakeis iki karo buvusios diskusijos esmę. Nėra abejonių, kad ES turi žymiai rimčiau žiūrėti į savo gynybinius pajėgumus“, – pažymėjo ELP frakcijos vicepirmininkė.

Be to, ji teigė, kad Europos liaudies partija turi tapti saugikliu ir pačia švariausia ES politine bendruomene.

Ji stebėjosi, kokiu būdu Serbijos dabartinė valdanti partija tapo asocijuota ELP nare. Partija, kurios Užsienio reikalų ministras tik ką pasirašė sutartį su Lavrovu dėl užsienio politikos derinimo?

ELP frakcijos vicepirmininkė teigė esanti tikra, kad po dabar vykstančios Ukrainos dalies aneksijos jau nė vienas iš ELP partijos lyderių nebeapsilankys aneksuotose teritorijose, kaip tai padarė kai kurie politikai, 2015 metais apsilankę Kryme ir pareiškę, kad viskas vyko demokratiškai.

