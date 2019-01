Energijos suteikiantis maisto papildas saugo širdį nuo pažeidimų

Vartodami kofermento Q10, į vitaminą panašaus energijos apykaitą pagerinančio junginio, antioksidanto papildus, galite apsisaugoti nuo žalos, kurią širdies raumuo patiria įtemptos fizinės veiklos metu.

Nors gydytojai paprastai rekomenduoja užsiimti fizine veikla, kad išliktumėte sveiki, persistengus – o geriausiems sportininkams dažnokai taip nutinka – galima sulaukti visiškai priešingo poveikio ir rimtai pažeisti širdį. Gera naujiena ta, kad šio priešingo poveikio galima išvengti vartojant į vitaminą panašų junginį, vadinamą kofermentu Q10. Nemažai sportininkų jau žino, kad jis natūraliai pagerina energijos apykaitą ląstelėse ir padidina ištvermę.

Išbandyta su plaukikais vyrais

Neseniai „Britų mitybos žurnale“ („British Journal of Nutrition“) paskelbto tyrimo metu mokslininkai įrodė, kad 14 dienų vartojamas kofermento Q10 maisto papildas padeda jauniems, sveikiems, geriausiems plaukikams vyrams išvengti nepageidaujamo itin sunkių treniruočių poveikio širdies raumeniui. Šio raumens audinių pažeidimus sukelia oksidaciniu stresu vadinamas reiškinys, kurio metu itin reaktyvios ir galimai kenksmingos molekulės, vadinamieji laisvieji radikalai, puola ir naikina ląsteles.

Jokių pažeidimo požymių

Tyrime, kurio metu mokslininkai stebėjo kofermento Q10 maisto papildą vartojančių ir nevartojančių tiriamųjų širdies pažeidimo ir oksidacinio streso požymius, iš viso dalyvavo trisdešimt šeši plaukikai.

Visiems plaukikams teko vykdyti vienodai sunkią dviejų treniruočių per dieną plaukimo programą, sudarytą iš skirtingų ištvermei ir greičiui gerinti skirtų užsiėmimų.

Apsauga nuo itin intensyvių treniruočių poveikio

Tirdami plaukikų kraujo mėginius, paimtus prieš treniruotes ir po jų, mokslininkai ieškojo įvairių oksidacinį stresą ir širdies audinių pažeidimus rodančių biologinių žymenų. Kofermentą 10 vartojusių tiriamųjų mėginiuose nei audinių pažeidimo, nei padidėjusio oksidacinio streso požymių nerasta – tai rodo, kad šis junginys apsaugo nuo galimo kenksmingo intensyvių treniruočių poveikio.

Kas yra Q10?

Kofermentas Q10 (dar vadinamas tiesiog Q10) yra į vitaminą panaši medžiaga, reguliuojanti ląstelių energijos apykaitą mikroskopinėse ląstelių „jėgainėse“ (mitochondrijose). Q10 padeda paversti riebalus, angliavandenius ir baltymus ATP (adenozino trifosfatu), t. y. molekule, kurioje saugoma paruošta naudoti energija. Šiek tiek kofermento Q10 gauname su maistu, tačiau šio organizmui reikalingo junginio didžiąją dalį susintetina mūsų pačių kepenys. Iki maždaug 25 metų amžiaus organizmas pajėgia pasigaminti pakankamą kiekį Q10. Vėliau padėtis ima prastėti. Mūsų organizmas ilgainiui susintetina vis mažiau Q10.

Visuomet ieškokite tinkamos kokybės produkto

Q10 yra ne tik energijos katalizatorius, jis taip pat pažaboja laisvuosius radikalus ir neleidžia jiems pažeisti organizmo. Renkantis maisto papildą labai svarbu, kad organizmas sugebėtų įsisavinti reikalingą medžiagą. Tik nedaugeliui Q10 gamintojų pavyko sukurti veiksmingo Q10 papildo formules. Vienas ypatingas Skandinavijos prekės ženklas tapo Q10 preparatų kokybės etalonu. Šio ženklo produktas buvo pasirinktas ir atlikti novatoriškam „KiSel-10“ tyrimui, kurio duomenys paskelbti 2013 m. „Tarptautiniame kardiologijos žurnale“ („International Journal of Cardiology“).