Europos Parlamento narė, Saugumo ir gynybos komiteto (SEDE) ELP frakcijos vice koordinatorė Rasa Juknevičienė lapkričio 13-14 dienomis dalyvauja ir diskutuos Europos Liaudies partijos frakcijos inicijuotame Saugumo ir gynybos forume Londone.
Renginyje bus akcentuojama ES ir Jungtinės Karalystės (JK) bendradarbiavimo saugumo srityje svarba šiais neramiais laikais.
2023 m. lapkričio 23 d. Europos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl ES ir Jungtinės Karalystės prekybos ir bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimo.
Dokumente konstatuojama, kad po Brexit (JK pasitraukimo iš ES) taip ir nepavyko sukurti tvirtos bendradarbiavimo struktūros užsienio, saugumo ir gynybos politikos srityse, ypač po Rusijos karo prieš Ukrainą sukeltos pasaulinės įtampos.
Rezoliucijoje, be kitų svarbių bendradarbiavimo sričių, teigiama, kad Jungtinė Karalystė ir ES turėtų sustiprinti bendradarbiavimą saugumo srityje, nes jas sieja bendros vertybės ir interesai.
„Jungtinė Karalystė ir ES turi stiprinti bendradarbiavimą ir koordinavimą, ypač teikiant paramą Ukrainai ir atremiant Rusijos agresiją, dezinformaciją ir kibernetinius išpuolius“, – teigia EP narė R. Juknevičienė.
Forume diskutuos ELP frakcijos pirmininkas Manfredas Weberis. Diskusijas moderuos Saugumo ir gynybos komiteto (SEDE) ELP frakcijos koordinatorius Nicolás Pascual de la Parte, ELP frakcijos pirmininko pavaduotoja Romana Tomc.
Renginyje pasisakys JK Europos reikalų komiteto pirmininkas, buvęs JK nacionalinio saugumo patarėjas, buvęs Didžiosios Britanijos ambasadorius Prancūzijoje, buvęs atstovas NATO lordas Peteris Ricketts, taip pat buvęs Europos saugumo sąjungos komisaras seras Julian King, Jean Monnet universiteto profesorius Jolyon Howorth ir kiti politikai, ekspertai.
Užsakymo numeris: SG-20-234