Spalio 8 d. Cyber City erdvėje Vilniuje vyko iškilmingi nacionaliniai „eTwinning“ ir Europos inovatyvaus mokymo apdovanojimai 2025, skirti ,,eTwinning“ 20-mečiui paminėti. Juos organizavo Švietimo mainų paramos fondas.
Šventės dalyvius pasveikino Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė Agnė Kudarauskienė ir Švietimo mainų paramos fondo direktorė Daiva Šutinytė.
Vilniaus universiteto Filosofijos fakulteto Ugdymo mokslų instituto atstovė pristatė tyrimą „eTwinning“ Lietuvoje: naudos ir galimybės“. Vilniaus privačios gimnazijos vykdančioji direktorė Dr. Agnė Liubertaitė skaitė pranešimą „Gen Z patarimai Alpka kartai“.
Džiaugiamasi ir didžiuojamasi galint pranešti, kad Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis „Buratinas“ buvo apdovanotas prestižiniu 2025–2026 m. m. eTwinning mokyklos ženklu. Tai aukštas įvertinimas, suteikiamas mokykloms, kurios demonstruoja lyderystę tarptautiniuose „eTwinning“ projektuose, aktyviai taiko inovatyvius mokymo metodus ir puoselėja saugią, įtraukią bei bendradarbiavimu grįstą mokymosi kultūrą.
Įstaigos priešmokyklinio ugdymo mokytojos metodininkės Rita Bartuškienė ir Lina Bakaitienė buvo apdovanotos Nacionalinės agentūros eTwinning kokybės ženkleliais už projektus „Clean Water“, „Islands of emotions“, „The bridge of friendship“.
Ženklelis suteiktas remiantis penkiais pagrindiniais kriterijais: pedagoginės inovacijos ir kūrybiškumas; integracija į ugdymo procesą; bendradarbiavimas tarp mokyklų partnerių; informacinių, komunikacinių technologijų naudojimas; projekto rezultatai ir poveikis vaikui.
Nacionaliniame geriausio eTwinning projekto konkurse laimėtojais tapo 16 mokytojų. Džiaugiamasi, kad Vilkaviškio vaikų lopšelio-darželio „Buratinas“ mokytojos ekspertės Editos Setkauskienės inicijuotas projektas „The Art & Science of Light“ buvo pripažintas vienu iš geriausių Lietuvos eTwinning projektų 3–6 metų amžiaus grupėje 2025 metais. Tokį svarų apdovanojimą Vilkaviškio vaikų lopšelis-darželis ,,Buratinas“ gauna jau 7 kartą.
Tai dar vienas įrodymas, kad nuoseklus ir atsakingas darbas duoda puikius rezultatus. Visi apdovanojimai įkvepia pedagogus toliau tobulėti ir siekti aukštų standartų „eTwinning“ programoje.