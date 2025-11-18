Lapkričio 17–23 d. vyksta Europos priešgaisrinės saugos savaitės renginiai, o lapkričio 18-oji yra paskelbta Europos dūmų detektoriaus diena. Jau septinti metai Europos priešgaisrinės saugos aljansas ir Europos ugniagesių pareigūnų federacija (FEU) vieną savaitę rengia informavimo kampaniją, kurios metu siekiama padidinti ES piliečių informuotumą apie būtinybę įsirengti dūmų detektorius savo gyvenamosiose patalpose ir taip mažinti gaisrų skaičių visoje Europoje.
Europos priešgaisrinės saugos savaitės renginių tikslas yra skatinti Europos šalis įvesti privalomą dūmų detektorių įrengimą gyvenamuosiuose namuose, raginti priešgaisrines gelbėjimo tarnybas aprūpinti jais pažeidžiamiausius gyventojus, informuoti gyventojus apie dūmų detektorių naudą ir paaiškinti, kaip ir kur juos įrengti ir prižiūrėti.
Lietuvoje gyvenamuosiuose būstuose dūmų detektorius privaloma įsirengti nuo 2018 m. gegužės 1 d. Šiuo metu detektoriai įrengti apie 60 proc. gyvenamųjų būstų.
Kasmet Europoje gaisruose žūsta apie 5000 žmonių. Rytų Europoje žuvusiųjų gaisruose skaičius yra 5 kartus didesnis nei Vakarų Europoje. Tyrimai rodo, kad žūčių gaisruose nuolat mažėjo tose šalyse, kurių gyventojai privalėjo įsirengti dūmų detektorius. Beje, daugelis ES šalių pastaruoju metu perėjo prie reikalavimo, kad visuose naujos statybos namuose būtų privaloma įrengti dūmų detektorius. Dėl šios priežasties šiose šalyse sumažėjo ir žūčių gaisruose skaičius.
Gaisrinės saugos savaitė – puiki proga ne tik įsigyti dūmų ir smalkių detektorius, bet ir patikrinti namuose turimus ir įsitikinti, ar jie veikia. Pavyzdžiui, gal jau metas pakeisti juose esančius elementus. Neatidėliokite, nes kilus gaisrui, tai gali kainuoti gyvybę. Dūmų detektorius įrenkite prie miegamųjų kambarių ir kiekviename namo aukšte. Jei miegate užsidarę duris, dūmų detektoriai būtini ir miegamuosiuose kambariuose.
Kartą per mėnesį būtina patikrinti, ar dūmų detektorius veikia. Tam tereikia paspausti kontrolinį mygtuką. Jeigu signalo nėra, gali tekti keisti jo maitinimo elementus. Bent kartą per mėnesį reikia nuvalyti nuo dūmų detektorių dulkes.
Dūmų detektorių jautrumas bėgant laikui mažėja. Po dešimties metų juos reikia pakeisti naujais.
Plačiau apie Europos informavimo kampaniją https://www.smokealarmssavelives.eu/