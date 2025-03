Europos Komisija patvirtino Žemės ūkio ministerijos parengtą trečiąjį Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano pakeitimą. Tai leis sklandžiau pasiruošti artėjančiam žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimui.

Trečiasis pakeitimas buvo inicijuotas reaguojant į ūkininkų, paramos gavėjų asociacijų ir kitų suinteresuotų šalių pasiūlymus, taip pat į ES reglamentų pasikeitimus.

Siekdama optimizuoti paramos teikimą ir padaryti jį sklandesnį, ŽŪM panaikino perteklines procedūras. Pakeitus Strateginį planą sušvelninti privalomi geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) reikalavimai, panaikinta Veiksmingumo ir efektyvumo metodika, patvirtinta nauja intervencinė priemonė, investicijoms skirtas papildomas finansavimas, bus plačiau taikomi fiksuotieji įkainiai, pagerintos kitos paramos teikimo sąlygos, taip pat sumažinta perteklinė administracinė našta. Visi šie pakeitimai sustiprins žemės ūkio sektoriaus tvarumą ir atsparumą.

Palankesnės paramos sąlygos

Intervencinei priemonei ,,Investicijos į žemės ūkio valdas“ skirtas papildomas nacionalinis finansavimas – 40 mln. eurų. Šie pinigai leis ne tik paskatinti inovacijas, technologinę pažangą, ūkių modernizavimą, energetinį efektyvumą, atsparumą, bet ir užtikrins, kad parama pasiektų dar daugiau ūkininkų.

Pasinaudoti parama ir įgyvendinti investicinius projektus bus galima dar lengviau, nes dabar priemonėse ,,Investicijos į žemės ūkio valdas“, ,,Smulkių-vidutinių ūkių plėtra“, ,,Labai smulkių ūkių plėtra“ ir ,,Tvarios investicijos į žemės ūkio valdas“ taikomi fiksuotieji vieneto įkainiai. Tai labai palengvina pirkimų procedūras, nes ūkininkams nebereikia teikti 3 komercinių pasiūlymų. Taikant įkainius galima įsigyti modernios žemės ūkio technikos ir įrangos, taip pat įrenginių, skirtų energijos iš atsinaujinančių išteklių gamybai, ir kt. Įkainių taikymą planuojama plėsti bei jį taikyti ir kitose priemonėse.

Uždaro grunto daržovių (šildomų šiltnamių) sektoriuje dirbantiems ūkininkams padidintas galimas išmokos dydžio nuokrypis ir dabar jis gali siekti iki 50 proc. (anksčiau – iki 30 proc.). Lengvinant sąlygas smulkiems ūkininkams, deklaravusiems iki 10 ha žemės ūkio paskirties žemės ploto, nebus taikoma kontrolė ir nuobaudos dėl paramos sąlygų (Valdymo reikalavimų ir GAAB) laikymosi.

Paramos pagal priemonę ,,Trumpoms tiekimo grandinės“ nuo šiol gali kreiptis ir kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės ir kiti vieši subjektai, galintys padėti ūkininkams efektyviau realizuoti produktus vietinėje rinkoje. Taip pat iki 60 proc. padidintas intensyvumas projektams, kuriantiems logistikos centrus.

Supaprastinti GAAB reikalavimai

Europos Komisija sutiko, kad būtų sušvelninti GAAB 4 standarto reikalavimai dėl apsauginių juostų prie melioracijos griovių. Nuo 2025 metų apsauginės 3 metrų pločio juostos bus paliekamos prie melioracijos griovių, kurių ilgis ne mažesnis kaip 3 km arba baseino plotas ne mažesnis kaip 5 kv. km, arba kuriuose vidutinio vandeningumo metais vandens tėkmė būna ne mažiau kaip 6 mėn. per metus. Prie kitų mažesnių melioracijos griovių bus nustatomos 1 m pločio apsauginės juostos (anksčiau buvo 3 metrai). Šie pokyčiai bus naudingi daugiau nei 95 proc. melioracijos griovių ir tai ženkliai sumažins ūkininkavimo apribojimus šalia jų esančiose žemės ūkio naudmenose.

Pagal GAAB 5 ir GAAB 6 standartus sutrumpintas minimalus žolinių augalų augmenijos ar jų liekanų išlaikymo terminas – šis laikotarpis nustatomas nuo lapkričio 15 d. iki kovo 1 d. (anksčiau buvo nuo lapkričio 15 d. iki kovo 15 d.).

Pagal GAAB 7 standartą sumažinti reikalavimai augalų kaitai. Deklaruotos ariamosios žemės plotas, kuriame kasmet privaloma pakeisti pagrindinius pasėlius, sumažintas nuo 65 proc. iki 35 proc. Be to, augalų kaitos reikalavimus galima įgyvendinti auginant antrinius pasėlius (įsėlį, posėlį, tarpinius pasėlius per žiemą) ir ilgesnį laiką (anksčiau buvo 2 m., nuo 2025 m. – 3 m.) galima auginti tas pačias kultūras toje pačioje vietoje.

Atsižvelgiant į ES teisės aktų pasikeitimus, pakeistas ir GAAB 8 standartas. Panaikintas reikalavimas skirti dalį ariamos žemės negamybiniams plotams – nuo 2025 m. jiems nereikia privalomai skirti 4 proc. ariamos žemės. Nuo 2025 m. reikalavimai paliekami tik dėl kraštovaizdžio elementų išlaikymo ir draudimo pjauti gyvatvores bei medžius paukščių veisimosi ir jauniklių auginimo sezonu.

Pakeistos ekologinių sistemų įgyvendinimo sąlygos

Kompleksinei ekologinei sistemai „Veiklos ariamojoje žemėje“ panaikinta taikoma Veiksmingumo ir efektyvumo metodika ir iki šiol taikytas gamybinių bei negamybinių veiklų susiejimas. Pareiškėjai, dalyvaujantys šioje ekologinėje sistemoje, nebeprivalo dalies ariamosios žemės skirti negamybinėms veikloms. Tačiau deklaruojantys daugiau kaip 100 ha ariamosios žemės ir dalyvaujantys veikloje „Sertifikuotos sėklos naudojimas“ privalo pasirinkti dar vieną iš šių veiklų: „Augalų kaita“, „Tarpiniai pasėliai“, „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“, „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“, „Trumpaamžių medingųjų augalų juostos“, „Daugiamečių žolių juostos“.

Pakeistas ir mažiausias tinkamas paramai plotas: kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veiklai „Kraštovaizdžio elementų priežiūra“ ūkiams iki 50 ha (anksčiau buvo ūkiams iki 10 ha) − 0,1 ha, o ūkiams, didesniems kaip 50 ha (anksčiau buvo ūkiams, didesniems kaip 10 ha) − 0,5 ha. Ekologinės sistemos „Kompleksinė pievų ir šlapynių priežiūros schema“ veiklai „EB svarbos natūralių pievų, šlapynių bei rūšių buveinių tvarkymas“ ir ekologinei sistemai „Ekstensyvus šlapynių tvarkymas“ vietoje nustatyto 1 ha keičiama į 0,5 ha plotą.

Nustatytas ekologinių sistemų „Sodų ir uogynų tvarkymas gamtai palankiu būdu“ ir „Tausojanti vaisių, uogų ir daržovių programa (NKP)“ suderinamumas, t. y. su tais pačiais plotais galima dalyvauti abiejose ekologinėse sistemose.

Kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Tarpiniai pasėliai“ patikslinta tarpinių pasėlių per žiemą išlaikymo data – vietoje nustatytos kovo 15 d. keičiama į kovo 1 d. Data iki kada privaloma taikyti žemės dirbimo be plūgo būdą bei išlaikyti dirvos dangą patikslinta ir kompleksinės ekologinės sistemos „Veiklos ariamojoje žemėje“ veikloje „Neariminės tausojamosios žemdirbystės technologijos“ – buvusi kovo 15 d. keičiama į kovo 1 d. Tokiu būdu datos suvienodintos su GAAB 6 standarto reikalavimais.

Pradedama įgyvendinti nauja intervencinė priemonė

Įgyvendinant naująją priemonę ,,Invazinių rūšių plitimo valdymas melioracijos griovių šlaituose” bus galima tvarkyti melioracijos griovių šlaitus, naikinti invazinius augalus (Sosnovskio, Mantegacio barščius ir pan.). Paramos gali kreiptis ūkininkai, melioracijos sistemų naudotojų asociacijos, fizinių ir (ar) juridinių asmenų grupės, savivaldybės. Už griovio šlaito sutvarkymą numatomos dvi išmokos: 644 Eur/ha arba 773 Eur/ha (kai vykdoma jungtinė veikla).

Strateginio plano biudžetas – 4,3 mlrd. Eurų

Šiuo metu įgyvendinamo Strateginio plano biudžetas, įskaitant nacionalinį finansavimą, yra beveik 4,3 mlrd. eurų. Pagrindinis Strateginio plano tikslas – tvari Lietuvos žemės ir maisto ūkio plėtra, didinant sektoriaus pridėtinę vertę ir konkurencingumą, remiant perspektyvių ūkių pajamas, inovacijas, kartų kaitą, kuriant gyvybingą kaimą ir prisidedant prie aplinkos ir klimato tikslų įgyvendinimo.

Žemės ūkio ministerija stebės, kaip siekiama Strateginiame plane užsibrėžtų tikslų, ir, nustačius naujus probleminius klausimus, inicijuos diskusijas su socialiniais partneriais dėl konkrečių tobulintinų sričių.

Su visais EK patvirtintais Strateginio plano keitimais galima susipažinti čia: