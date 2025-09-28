Europos Parlamento narė Rasa Juknevičienė kartu su Parlamento Tarpkultūrinio ir religinio dialogo darbo grupės nariais lankosi Vatikane, kur suplanuoti susitikimai su Popiežiumi, iškiliausias Šventojo sosto atstovais, kardinolais ir dikasterijų vadovais.
Šio vizito metu R. Juknevičienė susitiks su Jo šventenybe Popiežiumi Leonu XIV.
Dalyvaus Šventose mišiose, kurios bus aukojamos monsinjoro, Popiežiaus ceremonmeisterio ir Valstybės sekretoriato Valstybių santykių skyriaus pareigūno Massimiliano Boiardi.
Vizito metu vyks susitikimai su Vatikano valstybės sekretoriumi Kardinolu Pietro Parolin ir Krikščionių vienybės skatinimo dikasterijos prefektu Kurt Koch. Taip pat bus susitikimai su Bažnyčios komunikacijos mokyklos profesoriumi kun. prof. José María La Porte ir Bažnyčios komunikacijos mokyklos dekanu prof. Daniel Arasa.
Vyks pokalbiai su Šventojo Sosto Komunikacijos dikasterijos prefektu Paolu Ruffini, Komunikacijos dikasterijos sekretoriumi monsinjoru Lucio Adrianu Ruiz ir Šventojo Sosto Spaudos tarnybos direktoriaus pavaduotoju Cristiane Murray.
Užsakymo numeris: SG-20-233