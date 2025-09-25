Trečiadienį Marijampolės kultūros centre susirinkta į ypatingą vakarą – tarptautinio klasikinės muzikos festivalio „Kultūros dienos“ baigiamąjį koncertą „Cinema Paradiso“. Čia susitiko muzika, dailė ir kinas, o salė prisipildė šilumos, šypsenų ir gausių plojimų.
Sūduvos jaunimo simfoninis orkestras, vadovaujamas dirigento Mariaus Reklaičio, klausytojams dovanojo programą, kurioje skambėjo gerai pažįstamos kino melodijos – nuo uždegančio graiko Zorbos iki legendinio James Bondo, nuo žaismingos „Rožinės panteros“ iki šiuolaikinių „Pixar“ filmų. Kiekviena melodija priminė savą istoriją, žadino prisiminimus ir kūrė šventišką atmosferą.
Koncerto metu scenoje tapė dailininkas Valentinas Butanavičius – jo teptukas reagavo į muziką taip, lyg ji būtų nematomas gidas. Publika galėjo matyti, kaip garsai virsta spalvomis, kaip melodijos tampa linijomis ir formomis. Tai buvo menų dialogas, kurį žiūrovai sutiko su didžiuliu susižavėjimu.
Festivalio uždaryme dalyvavęs Marijampolės savivaldybės vicemeras Ričardas Bagdanavičius pasidžiaugė, kad šis renginys tampa tikra jaunimo kūrybos švente, kurioje atsiskleidžia krašto talentai. Anot jo, festivalis jau yra tapęs gražia tradicija, telkiančia bendruomenę, o jaunosios kartos kūrybiškumas ir drąsa įkvepia tiek dalyvius, tiek žiūrovus. Šių metų renginiuose ypač išryškėjo profesionalumas, jaunatviškas entuziazmas, siekis maksimalumo, taip pat dailininko patirtis ir gebėjimas išjausti muzikines emocijas.
Jubiliejinį festivalį pagerbė ir Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda, savo atsiųstame sveikinime išsakęs pagarbą jauniems kūrėjams ir pabrėžęs kultūros svarbą mūsų šalies gyvenime. Tai – didžiulis įvertinimas tiek orkestrui, tiek visam festivaliui, parodantis, kad Marijampolėje kuriami darbai turi reikšmę visai Lietuvai.
Šventinis vakaras tapo įprasminu laiko, per kurį „Kultūros dienos“ subūrė jaunus menininkus, grąžino juos į gimtąją Marijampolę ir padovanojo savivaldybei daugybę išskirtinių akimirkų. Publika atlikėjams dėkojo ne tik plojimais, bet ir šypsenomis, o namo išsinešė ne tik įspūdžius, bet ir šiltą pasididžiavimo jaunaisiais talentais jausmą.