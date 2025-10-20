„URBO-NKL“ finalo pakartojime Mantvydo Žukausko trigubas dublis pažymėtas triuškinamu Vilkaviškio „Perlas Go“ (5-1) triumfu. Šarūno Zablockio vyrai nauose 99:74 (21:25, 29:16, 25:20, 24:13) pervažiavo lygos čempionus „Telšius“ (3-2).
Pirmąkart karjeroje trigubą dublį surinkęs „Perlas Go“ kapitonas Mantvydas Žukauskas pagerino asmeninius atšokusių kamuolių ir rezultatyvių perdavimų rekordus, kurie atitinkamai siekė po 9.
Gynėjas per 26 minutes iš viso įmetė 10 taškų (5/7 dvit., 0/2 trit.), sučiupo 10 ir pavogė 2 kamuolius, išskirstė 10 rezultatyvių perdavimų bei sukaupė 24 naudingumo balus.
Paskutinįkart tokį pasiekimą buvo užfiksavęs Šakių „Vyčio-VDU“ atstovas Gabrielius Čelka, kuris trigubą dublį atliko mače su Kretingos ekipa 2024 m. gruodžio 12-ąją.
Už jį rezultatyviau žaidė tritaškius smaigstęs Jorellas Saterfieldas. Amerikietis per 24,5 minutės atseikėjo 20 taškų (1/3 dvit., 6/11 trit.), sugriebė 4 kamuolius, atliko 1 rezultatyvų perdavimą bei sugeneravo 16 efektyvumo balų.
Vicečempionai ypač baudė žemaičius po jų prarastų kamuolių ir antraisiais šansais. Kovą po lenta 47:34 laimėję šeimininkai susikūrė 19 papildomų progų puolime ir dominavo antrųjų mėginimų eilutėje – 31:6.
Po 18 svečių padarytų klaidų „Perlas Go“ savo kraitį papildė dar 28 papildomais taškais. Vilkaviškiečiai realizavo 11 iš 32 tolimų bandymų (34 proc.), kai čempionai pataikė 4 iš 25 mestų tritaškių (16 proc.).
Telšiškių gretose dvigubą dublį surinkusio Deivido Rasio sąskaitoje per 29 minutes buvo 12 taškų (3/5 dvit., 1/2 trit. 3/6 baud.), 10 atkovotų kamuolių, 1 rezultatyvus perdavimas bei 18 naudingumo balų.
Šeimininkai šiame susitikime žaidė be Gusto Kučinsko.
„Perlas Go“: Jorellas Saterfieldas 20 (6/11 trit.), Vytautas Meištas 18 (5/7 dvit., 2/5 trit.), Gabrielis Quillanas 16 (7/9 dvit., 7 atk. kam.), Justinas Ramanauskas (4/8 dvit., 4 rez. perd.), Titas Pažarauskas (2/4 trit.), Žygimantas Skučas (6 atk. kam., 4 kld.) ir Mantvydas Žukauskas (5/7 dvit., 10 atk. kam., 10 rez. perd.) po 10.
„Telšiai“: Arūnas Rimkus 15 (6/10 dvit., 0/6 trit.), Deividas Rasys 12 (10 atk. kam.), Martynas Gecevičius 11 (0/5 trit., 5/6 baud.), Ovidijus Kaminskis 10 (4/7 dvit., 2/9 baud., 5 atk. kam.), Jaredas Smallas 8 (1/5 trit.).