Į naujo „URBO-NKLO“ sezono darbus kibęs Šakių „Vytis-VDU“ (1-0) išvykoje 89:78 (23:16, 22:20, 23:17, 21:25) įveikė „Kretingos-Rivile“ (0-1) iššūkį.
Galingai dvikovą pradėję Eriko Kučiausko auklėtiniai po išmesto ginčo kamuolio nurūko į priekį 15:4 spurtu, kuris uždavė toną rungtynėms.
Nors žemaičiai vis priartėdavo ir nubraukdavo deficitą iki vieno metimo, šakiškiai įstengdavo išlaikyti trapią persvarą ir vėl išsiveržti į priekį.
Visą rungtynių laiką pirmavę „Vyčio-VDU“ krepšininkai galutinai pabėgo lemiamo ketvirčio starte, taip pasiklodami pamatus pergalei (71:53).
Šakių ekipos aprangą vėl apsivilkęs Titas Januševičius grįžo su trenksmu. Atakuojančio gynėjo sąskaitoje per 27 minutes buvo 22 taškai (5/7 dvit., 3/5 trit., 3/4 baud.), 3 atkovoti kamuoliai, 6 rezultatyvūs perdavimai bei 28 naudingumo balai.
Gabrielius Čelka žaidė trigubo dublio ritmu ir surinko 11 taškų, 6 atkovotus kamuolius, 7 rezultatyvius perdavimus ir 25 efektyvumo balus. Rokas Jocys prie laimėjimo pridėjo 20 taškų.
Pralaimėjusiems Mantvydas Staniulis per 35 minutes pelnė 17 taškų (3/5 dvit., 3/7 trit., 2/3 baud.), atkovojo 3 kamuolius, išdalino 5 rezultatyvius perdavimus bei sukaupė 21 naudingumo balą.
Į Kretingą persikėlęs dviejų praėjusių sezonų MVP Julius Kazakauskas mačą baigė su 10 taškų ir 13 atšokusių kamuolių.
„Kretinga-Rivile“: Mantvydas Staniulis 17 (3/7 trit., 5 rez. perd.), Rytis Zabita 14 (7/12 dvit., 10 atk. kam.), Gytis Mačionis 13 (6/12 dvit., 5 atk. kam.), Justas Žiubrys (5/8 dvit., 0/9 trit.) ir Julius Kazakauskas (4/10 dvit., 13 atk. kam.) po 10.
„Vytis-VDU“: Titas Januševičius 22 (5/7 dvit., 3/5 trit., 6 rez. perd., 28 naud.), Rokas Jocys 20 (7/9 dvit., 2/6 trit.), Gabrielius Čelka 11 (4/5 dvit., 6 atk. kam., 7 rez. perd., 5 per. kam., 4 blok., 25 naud.), Kajus Leliukas 10 (5/8 dvit., 6 atk. kam.), Augustinas Mikštas 9 (7 atk. kam.), Nojus Vaivada 8.