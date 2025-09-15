Savaitgalį Gavaltuvos kaimo aikštelėje nuaidėjo spalvinga šventė „Lik sveika, vasarėle!“. Į ją susirinko gausus būrys žmonių – čia netrūko nei muzikos, nei šokių, nei geros nuotaikos.
Scenoje netrūko įvairių pasirodymų: šventės pradžią papuošė Gavaltuvos mišrus ansamblis „Lyguma“, savo energija publiką užkrėtė Liudvinavo vokalinis ansamblis „Bravo“, o Trečiojo amžiaus universiteto šokių grupė „Aštuonnytis“ įrodė, kad judėti galima su tokia pat jaunatviška jėga kaip ir jaunystėje. Šventinę nuotaiką vainikavo Kybartų kultūros centro Girėnų kultūros namų kapela „Versmė“, o tikrojo vakarėlio nuotaiką sukūrė grupė „Bičiuliai“ ir visiems gerai pažįstamas dainininkas Rytis Cicinas – jų pasirodymai aikštelę pavertė šokių aikštele po atviru dangumi.
Šventėje netrūko ir sveikinimų: bendruomenę pasveikino Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis, Sasnavos seniūnė Ramona Šilerytė-Cvirkienė, o Seimo nario Karolio Podolskio linkėjimus perdavė patarėja Indra Ščiglinskienė.
„Šiluma ir bendrystė – tai didžiausia mūsų bendruomenės stiprybė. Smagu matyti, kaip visi – nuo mažiausių iki vyriausių – susiburia kartu švęsti, dalintis džiaugsmu ir gera nuotaika. Linkiu, kad šis jaukus bendrumo jausmas lydėtų mus visus metus“ , – gražia švente džiaugėsi Marijampolės savivaldybės vicemeras Artūras Visockis.
Mažiesiems šventės dalyviams netrūko pramogų: jų laukė batutas, linksmi personažai, veidukų piešimas ir spalvinga prekyba, suteikusi dar daugiau žaismingumo.