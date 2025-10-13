Spalio 11 d. Gavaltuvoje skambėjo rudens spalvų ir muzikos pilnas koncertas „Margaspalvių lapų sūkury“, skirtas Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai paminėti.
Scenoje pasirodė Kazlų Rūdos kultūros centro Antanavo kultūros namų vokalinis ansamblis „Vilnis“, Antanavo moterų grupė „Kitokios“ ir Gavaltuvos mišrus ansamblis „Lyguma“. Kiekvienas pasirodymas dovanojo gerą nuotaiką, nuoširdžias emocijas ir šiltą bendrystės jausmą.
Renginio metu taip pat pristatyta Viktorijos Jurgutienės tapybos darbų paroda, kurioje – gamtos ir rudens įkvėpti vaizdai.
Dėkojama visiems, kurie dalyvavo ir kartu kūrė šventinę, jaukią atmosferą Gavaltuvoje!