„Gedimino pasaže“ eksponuojama Linos Bakaitienės karpinių paroda.
Lina Bakaitienė – popieriaus karpinių meistrė. Karpo daugiau nei trisdešimt metų. Dalyvauja įvairiose parodose, konkursuose, pleneruose, šalyje ir užsienyje, veda popieriaus karpinių mokymus Didžiųjų Šelvių kaimo bendruomenės medaus edukaciniame centre ,,Šelvių medutis“.
Karpytoja pelniusi daug įvairių apdovanojimų, vieni svarbesni: III – a vieta regioniniame ture tautodailininkų konkurse „Aukso vainikas 2017“ ir II – a vieta regioniniame ture tautodailininkų konkurse „Aukso vainikas 2020“. Meistrė gavusi Marijampolės kultūros centro padėkas: ,,Už Sūduvos krašto tautodailės tradicijų puoselėjimą 2017“ „Už Sūduvos krašto tautodailės ir amatų puoselėjimą 2020“. Autorės keletas kapinių yra saugojami Lietuvos nacionalinio muziejaus saugykloje.
Lina Bakaitienė daug metų dalyvavo kūrybinės popieriaus karpytojų grupės „Sėjinis“ veikloje. Kartu su kitomis „Sėjinio“ grupės popieriaus karpytojomis dalyvavo įvairiuose šalies miestų ir miestelių parodose: Alytuje, Griškabūdyje, Lukšiuose, Kaišiadoryse, Kaune, Kybartuose, Lazdijuose, Marijampolėje, Šakiuose, Vilkaviškyje, Vilniuje, Virbalyje, Paežerių dvare. Jos paveikslai, drauge su „Sėjinio“ grupės karpytojų karpiniais tris kartus buvo eksponuojami Lietuvos Respublikos seime (2018 m.2019 m. 2020 m.).
Autorė su savo karpiniais dalyvavo respublikinėse, tarptautinėse parodose: „Karpinių kalėdos“ Vilniuje, „Ką kalneliai byloja‘, skirtoje Piliakalnių metams, Kauno tautinės kultūros centre, „Karpinių ažūrai“ Rokiškyje, „Popieriaus karpiniai. Tradicija ir šiuolaikiškumas“ Maladečinoje (Baltarusija), „Tradiciniai karpiniai interjere“ Punske (Lenkija).
Daug autorės iškarpytų paveikslų yra pasklidę Lietuvoje ir užsienyje. Taip pat yra karpinių sudėtų į katalogus, knygas (Lietuvos ir pasaulio popieriaus karpinių menas“ F. Marcinkas, 2010; Karpinių Kalėdos, 2015)
Linos Bakaitienės karpytuose paveiksluose vyrauja tradiciniai, mūsų kraštui būdingi raštai, ornamentai. Juose ir giedantys paukščiai ir įvairiausi žolynai, medžiai, žiedai, etniniai ornamentai ir lietuviškos mandalos.