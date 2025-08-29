Rugpjūčio 27-28 d. šešios Marijampolės apskr. VPK policijos pareigūnų komandos dalyvavo Geriausios policijos komandos konkurse ir varžėsi penkiose rungtyse: šaudymo, tarnybinio automobilio vairavimo, žinių patikrinimo, taktikos įvykio vietoje ir netikėtoje rungtyje.
Po įnirtingos kovos nugalėtojais tapo:
Vilkaviškio r. PK komanda (Reagavimo skyriaus tyrėja Laura Gružinskienė, Reagavimo skyriaus tyrėjas Osvaldas Petrauskas, Reagavimo skyriaus vyriausiasis patrulis Deivis Roveršteinas!
Antroji vieta atiteko Marijampolės apskr. VPK Reagavimo skyriaus komandai (Reagavimo skyriaus vyresnioji tyrėja Renata Pilvelienė, Reagavimo skyriaus vyresnysis tyrėjas Deividas Dambrauskas, Reagavimo skyriaus tyrėjas Marius Rudys).
Trečiąją vietą užėmė Marijampolės apskr. VPK Veiklos skyriaus komanda (Veiklos skyriaus vyresnysis tyrėjas Lukas Krikščiūnas, Veiklos skyriaus tyrėjas Edvinas Kazlauskas, Veiklos skyriaus tyrėja Karina Grigaitienė).
Konkursas buvo skirtas ne tik išsiaiškinti geriausią 2025 m. Marijampolės apskr. VPK policijos pareigūnų komandą, bet ir atstovus, kurie jau rugsėjo mėnesį dalyvaus respublikiniame Geriausios Lietuvos policijos pareigūnų komandos konkurse.
Individualūs rezultatai parodė, kad Geriausios Lietuvos policijos pareigūnų komandos konkurse Marijampolės apskr. VPK atstovaus: Renata Pilvelienė (Marijampolės apskr. VPK), Osvaldas Petrauskas (Vilkaviškio r. PK), Deividas Misevičius (Jurbarko r. PK), o komandai vadovaus Jurbarko r. PK viršininkas Edgaras Charisovas.
Dėkojama visiems dalyvavusiems, sveikiname nugalėtojus ir linkime sėkmės respublikiniame konkurse!