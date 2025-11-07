350 „Gero ūpo“ receptų vėl pasiekė Kazlų Rūdos savivaldybės gydymo įstaigas ir Kazlų Rūdos neįgaliųjų draugiją.
Artimiausi renginiai į kuriuos iš savo gydytojo galite gauti „receptą“:
- Lapkričio 8 d. 15:00 val. folkloro ansamblio „Nalšia“ romansų ir populiarių dainų koncertas;
- Lapkričio 29 d. 18:00 val. Romo Dambrausko koncertas;
- Gruodžio 10 d. 18:00 val. koncertas „Karalių pasaka“, skirta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio 150-osioms gimimo metinėms paminėti.
„Gero ūpo“ receptais rūpinasi Kazlų Rūdos savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras. Jie skirti stiprinti vyresnio amžiaus asmenų sveikatą ir gerovę, pagerinant jų psichikos sveikatą ir sumažinant vienišumo jausmą.
„Gero ūpo receptus“ įteikia šeimos gydytojas, įvertinęs paciento savijautą. Jie skiriami negalią turintiems asmenims ar senjorams, stokojantiems pozityvumo ir gerų emocijų.
Projektas finansuojamas Kazlų Rūdos savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis.