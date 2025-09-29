Lietuvoje minint socialinių darbuotojų dieną, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė įteikė keturiolika „Gerumo žvaigždės“ apdovanojimų ir daugiau nei šimtą padėkų įvairiose šalies savivaldybėse dirbantiems socialiniams darbuotojams.
Sveikindama socialinius darbuotojus jų profesinė dienos proga, ministrė tvirtai tiki jų lyderyste ir darbo svarba.
„Socialiniai darbuotojai yra žmonės, kurie didžiausių asmeninių iššūkių ir sunkumų metu tampa atrama bei vedliais. Jie padeda visuomenei augti, prisitaikyti ir išlikti stipriai. Jūsų profesionalumas, atsakomybė ir kasdienis darbas ne tik keičia žmonių gyvenimus, bet ir nuolat rodo kryptį, kaip turime kurti bendruomenišką ir socialiai teisingą Lietuvą. Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų indėlį“, – sako socialinės apsaugos ir darbo ministrė J. Zailskienė.
Lietuvos socialinių darbuotojų asociacijos prezidentė Jūratė Tamašauskienė pabrėžia, kad Lietuvos socialinių darbuotojų diena yra priminimas, kokią svarbią misiją kasdien atlieka šie profesionalai – tai ne vien pagalbos ir paslaugų suteikimas, o nuolatinis žmogaus orumo gynimas, bendruomenių stiprinimas ir tikėjimas, kad kiekvienas žmogus turi teisę į visavertį gyvenimą.
„Šios profesijos stiprybė kyla ne iš galios, valdžios ar institucijų, bet, visų pirma, kyla iš mūsų pačių – iš gebėjimo išlikti autentiškiems, ištikimiems profesinėms vertybėms, net tada, kai sąlygos būna pernelyg sudėtingos, kai vilioja lengvi ir trumpalaikiai sprendimai“, – pastebi J. Tamašauskienė, linkėdama socialiniams darbuotojams drąsos augti ir kurti pokyčius savo bendruomenėse, išlaikant aukščiausius profesinės etikos standartus. Žinoma, taip pat randant laiko pasirūpinti savo vidine pusiausvyra.
„Gerumo žvaigždės“
Pasižymėjimo ženklas „Gerumo žvaigždė“ yra aukščiausias socialinės apsaugos ir darbo ministro apdovanojimas, skiriamas asmenims, ypač pasižymėjusiems socialinės apsaugos ir darbo srityje.
Šiais metais „Gerumo žvaigždes“ gavę asmenys:
1. Roma Fabijonavičiūtė-Genienė, BĮ Socialinių paslaugų centro „Klaipėdos lakštutė“ direktorės pavaduotoja socialiniams reikalams, už daugiau nei 25 metų indėlį į socialinių paslaugų plėtrą ir kokybę, metodinę veiklą, profesinės bendruomenės stiprinimą bei naujų paslaugų iniciatyvas.
2. Jolanta Grybauskienė, Pasvalio socialinių paslaugų centro darbui su šeimomis padalinio vadovė, už socialinių paslaugų šeimoms organizavimą, partnerystės telkimą bendruomenėje, tarptautinių iniciatyvų plėtrą ir aktyvų profesinės bendruomenės stiprinimą.
3. Aušra Kupčinskienė, Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų pavaduotoja socialiniams reikalams, už socialinės globos ir slaugos paslaugų plėtrą, kokybės sistemos diegimą, inovatyvių sprendimų iniciavimą bei rūpestį paslaugų gavėjų gyvenimo kokybe.
4. Nijolė Kovaliova, VšĮ Sudoku socialinė darbuotoja ir vadovė, už daugiau nei 25 metų indėlį plėtojant socialines paslaugas Pagėgių savivaldybėje, krizių namų ir vaikų dienos centrų kūrimą, tarptautinius projektus ir bendruomenės telkimą.
5. Asta Kubilienė, Skemų socialinės globos namų socialinė darbuotoja, už aktyvų dalyvavimą globos sistemos pertvarkoje, bendruomeniškumo ir savarankiškumo skatinimą, mentorystę studentams ir profesionalų ugdymą.
6. Jurgita Latakienė, Plungės socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja, už kasdienį atsidavimą dirbant su žmonėmis, kuriems reikia ne tik paslaugų, bet ir žmogiško ryšio, už šilumą, kūrybiškumą ir tikrą gerumą, telkiantį bendruomenę.
7. Dr. Roberta Motiečienė, Kauno miesto socialinių paslaugų centro direktorė, už lyderystę vadovaujant vienai didžiausių socialinių paslaugų įstaigų Lietuvoje, inovatyvius sprendimus, socialinio darbo profesijos stiprinimą ir akademinės patirties jungimą su praktika.
8. Rasa Noreikytė-Ustinavičienė, VšĮ Valakupių reabilitacijos centro Plėtros skyriaus vadovė, už reikšmingą indėlį diegiant socialinių paslaugų kokybės sistemą Lietuvoje, tyrimus, tarptautinius projektus bei pastangas gerinti paslaugų prieinamumą pažeidžiamoms grupėms.
9. Virginija Paulauskytė, Valakampių socialinių paslaugų namų direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, už daugiau nei tris dešimtmečius trunkantį indėlį į socialinių paslaugų plėtrą, naujų paslaugų kūrimą, tarptautinės patirties sklaidą ir profesinės bendruomenės telkimą.
10. Agnė Krajašienė, Jonavos rajono socialinių paslaugų centro padalinio – Globos centro vedėja, už lyderystę telkiant komandą vaiko gerovei, globėjų ir šeimų stiprinimą, bendruomenės įtraukimą bei profesionalumo perdavimą būsimiesiems socialinio darbo specialistams.
11. Gražina Semėnienė, Maltos ordino pagalbos tarnybos Rytų regiono vadovė, už ilgametį darbą plėtojant pagalbos paslaugas senjorams, reikšmingų projektų įgyvendinimą, bendruomenės stiprinimą bei nuoširdų įsitraukimą ekstremalių situacijų metu.
12. Daiva Vaičikauskienė, LPF Maisto bankas socialinė darbuotoja, už kasdienį rūpestį labiausiai pažeidžiamais žmonėmis, jų konsultavimą, palydėjimą ir pagalbos koordinavimą, už kūrybišką ir jautrų atsidavimą žmonių gerovei.
13. Aurelija Žvikevičienė, VšĮ SOTAS socialinė darbuotoja, už pagalbą be tėvų globos likusiems vaikams, globėjų rengimą ir palydėjimą, budinčių globotojų stiprinimą bei profesionalumo perdavimą socialinio darbo bendruomenei.
14. Prof. Laimutė Žalimienė, už reikšmingą indėlį į socialinio darbo profesijos raidą, mokslinius tyrimus, socialinės politikos formavimą ir socialinių paslaugų kokybės sistemos kūrimą Lietuvoje.
Socialinio darbo paveikslas šiandien
Praeitų metų spalio mėnesį atlikta visuomenės nuomonės agentūros „Spinter tyrimai“ apklausa parodė, kad daugiau nei ketvirtadalis šalies gyventojų vienaip ar kitaip yra susidūrę su socialiniu darbuotoju. Žmonės supranta ir vertina socialinių darbuotojų darbo svarbą: dauguma, net 75 procentai respondentų, nurodė, kad socialinis darbas visuomenei yra naudingas arba labai naudingas.
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, Lietuvoje šiuo metu dirba daugiau kaip 17 tūkstančių socialinių paslaugų srities darbuotojų, iš jų virš 5 tūkstančių – socialiniai darbuotojai.
Socialinių paslaugų gavėjų skaičius šalyje siekia daugiau nei 100 tūkstančių, todėl labai svarbu užtikrinti pakankamą socialinių darbuotojų skaičių socialinių paslaugų teikimui. Tuo tikslu siekiama, kad ši profesija taptų patrauklesnė atlygiu, darbo sąlygomis, augimo ir tobulėjimo galimybėmis, ir ją rinktųsi kuo daugiau jaunų žmonių.
Socialinių darbuotojų darbo užmokestis auga kasmet – vidutinis jų darbo užmokestis per paskutinius penkerius metus padidėjo 65 procentais. 2025 metais socialinių darbuotojų vidutinis darbo užmokestis į rankas siekė 1411 eurus ir, tobulinant profesinę kompetenciją, yra didinamas.
Jau dvejus metus taikomas Socialinių paslaugų srities darbuotojų etikos kodeksas. Šis svarbus dokumentas numato aukštus socialinių darbuotojų veiklos standartus, elgesio normas, išryškina vertybes.
Socialiniai darbuotojai kasmet tobulina savo profesines kompetencijas, dalyvaudami mokymuose, supervizijose, intervizijose ir kt. Nuo 2022 metų spalio mėn. veikia Socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinių kompetencijų tobulinimo centras, kuris yra atsakingas už nemokamų mokymų organizavimą ir (ar) vedimą, metodinės pagalbos teikimą, naujų socialinių paslaugų srities darbuotojų palydėjimą jų profesinėje veikloje. Šis centras pasiekė puikių veiklos rezultatų.