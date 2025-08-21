Rugpjūčio 15 d. Valiulių–Girėnų tvenkinio poilsiavietėje sporto entuziastai rinkosi į tradicinį Girėnų mažąjį triatloną. Šiemet jis buvo ypatingas – minėtas 40-asis jubiliejus!
Varžybose savo jėgas išbandė 21 atletas iš įvairių Lietuvos miestų, o vienas dalyvis atvyko net iš Barselonos. Dalyviai turėjo įveikti 400 m plaukimo, 19 km dviračiu ir 6 km bėgimo distancijas.
Šiemet dalyviai buvo suskirstyti į dvi amžiaus grupes – iki 35 metų bei 35 metų ir vyresni.
Rezultatai:
- Bendras nugalėtojas ir iki 35 m. grupės čempionas – Evaldas Pavalkis (1:01:30).
- 35 m. ir vyresnių vyrų grupėje pirmą vietą užėmė šakietis Donatas Matuza (1:03:36).
- Moterų iki 35 m. grupėje greičiausia – Eglė Klimaitė iš Klaipėdos (1:40:00).
- 35 m. ir vyresnių moterų grupėje triumfavo kaunietė Inga Korotčenkovienė (1:22:59).
Renginyje netrūko sportinio azarto, bet dar labiau – bendruomeniškumo. Dalyviai pabrėžė, jog į Girėnus sugrįžta ne tik dėl varžybų, bet ir dėl smagios atmosferos.
Po varžybų apdovanojimus įteikė Šakių meras Raimondas Januševičius. Jis taip pat padėkojo varžybų organizatoriui Juozui Jonuškai, Girėnų bendruomenei už vaišes, ilgamečiams varžybų teisėjams Vitalijai ir Edvardui bei savanoriams, kurie rūpinosi saugumu, dalino vandenį dalyviams ir paruošė varžybų vietą.
Po apdovanojimų meras visus pavaišino ledais, o vėliau dalyviai su palaikymo komandomis tradiciškai susirinko į Girėnų bendruomenės centro namus pasistiprinti ir pasivaišinti gardžia sriuba.
Dėkojama visiems dalyvavusiems – iki kitų metų Girėnuose!